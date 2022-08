Un bambino travolto e ucciso sulle strisce pedonali

Un bambino, di soli undici anni, è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L’undicenne di Terracina, è stato travolto da una macchina sulle strisce pedonali, mentre stava attraversando la strada con sua madre e la zia. È stato violentemente colpito da una Volkswagen Polo guidata da un giovane ragazzo di diciotto anni.

Il bambino era sulle strisce con la mamma

È il chilometro 103, vicino al ristorante “La Capannina”. Una Polo grigio con al volante un diciottenne, e a bordo altri due giovani passeggeri, corre a tutta velocità verso il suo destino. Intorno alle undici di sera il drammatico investimento. Un bimbo viene travolto davanti agli occhi della mamma e della zia.

L’incidente è avvenuto a sud di Terracina, in via Appia. Il bambino non era solo, ma insieme alla mamma e alcuni parenti. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia locale agli ordini del Comandante Mauro Renzi, per ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto. Il guidatore 18enne di Fondi è risultato negativo all’alcol test, effettuato subito dopo l’incidente, ma sarebbe risultato positivo al “drug test”, esame necessario a verificare l’assunzione di sostante stupefacenti.

Il ragazzo sarà indagato per omicidio stradale in base all’art. 589 bis Codice Penale. Il dispositivo dell’articolo in questione, punisce con la reclusione dagli otto ai dodici anni , “chiunque provochi la morte di una persona ponendosi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Ciao Romeo! Non lo hanno potuto salvare…

Romeo, il bambino di 11 anni travolto venerdì sera da un diciottenne alla guida della sua auto, mentre attraversava sulle strisce, è morto all’ospedale Bambino Gesù di Roma. I medici che hanno tentato di salvarlo hanno dichiarato la morte celebrale della piccola vittima.

Immediatamente dopo l’incidente, il bimbo era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Fiorini di Terracina, ma il grave quadro clinico ha reso necessario il trasferimento in elicottero all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Le condizioni dell’undicenne sono apparse subito gravissime.

Inutili tutti i tentativi fatti per mantenerlo in vita. Romeo è morto di mattina, a soli undici anni. Investito da un’auto in corsa, mentre attraversava le strisce pedonali insieme alla mamma.