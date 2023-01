Abby Zwerner, un’insegnante di soli 30 anni lavorava presso la Richneck Elementary School di Newport News, in Virginia, quando un suo alunno ha deciso di spararla. La donna sta attualmente migliorando, anche se è ancora in condizioni gravi. La polizia sta indagando sulla vicenda per cercare di capire come sia possibile che un bambino di 6 anni possa essere arrivato a questo gesto.

La tragedia nella Richneck Elementary School di Newport News, situata in Virginia, ha scioccato l’America. Venerdì, un proiettile sparato da un bambino di soli sei anni ha gravemente ferito Abby Zwerner, una maestra di 30 anni. I medici hanno confermato un miglioramento nella donna, ma le sue condizioni sono ancora preoccupanti.

Sembra che il tutto sia scaturito da una discussione avvenuta proprio tra le mura della classe, dove che la maestra aveva ripreso il bambino. Con una freddezza disumana il bambino ha poi deciso di compiere il gesto che ha messo in pericolo di vita le giovane maestra.

Vediamo insieme cosa ha scoperto la polizia fino ad ora.

La ricostruzione dei fatti

Negli USA ci sono ancora molte domande senza risposta riguardo al problema delle armi. Per esempio, perché un bambino ha potuto farlo? La polizia ha confermato che il bambino ha fatto fuoco dopo un litigio con l’insegnante, probabilmente a seguito di un rimprovero, e che non è stato un incidente. Il movente rimane sconosciuto, ma le indagini dovrebbero portare a galla le motivazioni che hanno spinto un bambino di soli sei anni a questo gesto atroce.

Steve Drew, attuale Capo della Polizia, ha confermato in una conferenza stampa uno studente ha sparato un colpo di arma da fuoco e nessun altro è rimasto coinvolto.

“Porteremo a termine le indagini, ci sono domande che vorremmo ancora porre e alle quali vorremmo rispondere. Voglio sapere da dove viene quell’arma da fuoco, qual era la situazione”

queste le parole scelte nella conferenza stampa da parte del capo della polizia. Le indagini proseguono, ma le domande sono davvero troppe. La donna a seguito della vicenda è stata poi portata in ospedale dove hanno fatto di tutto per salvargli la vita a seguito del colpo da arma da fuoco ricevuto in pieno volto.

Il tutto è avvenuto nella Richneck Elementary School di Newport News, dove un bambino di soli sei anni a seguito di un rimprovero ha tirato fuori un arma e ha fatto fuoco sulla sua maestra.

Le condizioni della donna

Lo scorso sabato, la polizia di Newport News ha reso noto che l’insegnante sta migliorando e che le sue condizioni sono stabili. Inoltre, il capo della polizia ha deciso di andare a trovare l’insegnante in ospedale, parlando anche con la sua famiglia. La situazione è certamente delicata e la tragedia avvenuta nella scuola elementare ha sconvolto l’America.

Ancora non è chiaro come un bambino di soli 6 anni potesse essere in possesso di un’arma da fuoco. Questo è di certo un triste capitolo della storia americana e un campanello d’allarme per tutta la nazione. A confermarlo è stato anche il neo sindaco di Newport News, in Virginia. L’uomo ha assunto la carica da poco meno di una settimana.

Ora le ricerche da parte della polizia continueranno fino a quando non si riuscirà a fare luce su questo caso che ha troppe domande.