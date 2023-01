“Sono distrutta dal dolore”, Ilona Staller: la morte improvvisa commuove tutti

Ilona Staller, brutte notizie per lei. Arriva la morte improvvisa che spezza il cuore di tutti e soprattutto il suo. Ecco la confessione della pornoattrice.

Momento drammatico per Ilona Staller nota anche come Cicciolina. Il lutto la travolge. Ecco chi ha lasciato la vita terrena gettandola nello sconforto più totale.

Ilona Staller, tutto sulla pornostar più famosa al mondo

Nata nel 1951 a Budapest, Ilona Staller è conosciuta in tutto il mondo anche con il nome di Cicciolina. Per anni è stata una famosa attrice pornografica, tra le più pagate e richieste, protagonista di film a luci rosse che hanno segnato in positivo e in negativo la sua carriera.

E’ negli anni ’70 che inizia a entrare nel mondo della cinematografia e dei programmi hot grazie all’incontro con Riccardo Schicchi. Numerosi i film all’attivo come La liceale, La supplente e La conchiglia dei desideri, giusto per citarne alcuni tra i più importanti.

Nel 1994, la Staller decide di mettere però da parte la carriera da star pornografica per dedicarsi ad altro. Ed ecco che inizia a mostrare a tutta Italia il suo interesse prima per la musica poi per la politica.

Per anni si è parlato di Ilona Staller per il suo ruolo di pornoattrice. Oggi si torna invece a raccontare di lei per un dramma che l’ha travolta. La confessione inaspettata arriva proprio dalla ex star in prima persona. Ecco chi è venuto a mancare lasciando un vuoto incredibile nella sua vita.

Lutto per la Staller

Sono giorni davvero difficili, questi, per Ilona Staller. L’ex attrice pornografica travolta dal lutto: è venuto a mancare improvvisamente il suo caro fratello Laszlo. A comunicare la sua dipartita proprio la bionda ex pornoattrice che ha condiviso un tweet con i suoi tantissimi seguitori annunciando la scomparsa del fratello.

La morte di Laszlo arriva il 2 gennaio 2022. Un inizio d’anno dunque per nulla gioioso quello della Staller che si è ritrovata a dover organizzare il funerale del fratello e la sua sepoltura. Ancora non sono chiare le cause che hanno portato al repentino decesso del fratello di Ilona.

Da quanto si apprende però sui social e tramite una confessione fatta dalla stessa ex pornostar, solo qualche giorno prima di morire, il fratello aveva ricevuto la seconda dose di vaccino.

Ilona dice che suo fratello era sano e senza problemi di salute. La sua dipartita l’ha segnata profondamente. Anche sua sorella Valeria ha il cuore spezzato. Tante le persone che si sono strette virtualmente a Ilona per manifestarle tutto il loro affetto.

Per quanto riguarda il fratello deceduto, non abbiamo molte informazioni sul suo conto. Uomo riservato e dal profilo basso, si è sempre mantenuto lontano dal mondo dei riflettori. Sappiamo però che sia Valeria sia Ilona, avevano un rapporto molto stretto con lui.

La dipartita di Laszlo ha scosso particolarmente la ex pornoattrice che oggi si ritrova con il cuore distrutto. Fortunatamente, Ilona può contare sull’affetto dei suoi tantissimi follower e di sua sorella che da sempre è sua spalla e intima confidente.

Saranno giornate dure, queste, per la Staller che si ritrova ad iniziare il nuovo anno con un macigno sul cuore e soprattutto con la inaccettabile assenza di una delle persone a lei più care.