Un bambino di 6 anni è annegato durante un campo estivo a Margherita di Savoia

Tragedia in provincia di Bari, dove un bambino di 6 anni è annegato mentre giocava con gli amici durante un campo estivo. È accaduto a Margherita di Savoia, vicino al capoluogo pugliese, e nonostante i soccorsi, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. I paramedici del 118 hanno tentato per più minuti di praticargli la rianimazione, ma è stato tutto inutile. Stando alle prime testimonianze, il bimbo stava giocando in acqua quando, per motivi ancora da accertare, è affogato. Sul posto, ora, il medico legale e il pm della Procura di Foggia per seguire con le forze dell’ordine i primi riscontri su quanto successo.

Doveva essere un giorno di spensieratezza per i bambini iscritti al centro estivo della provincia di Bari, che con entusiasmo si erano recati al Paradiso dei Giovani per godersi un po’ di sole e mare. Eppure, per uno di essi, è risultato fatale. Un bimbo di 6 anni è infatti annegato mentre giocava in acqua, e a nulla sono valsi i tentativi degli operatori del 118 di rianimarlo, che hanno dovuto dichiararlo morto poco dopo. È quanto successo a Margherita di Savoia, in provincia di Bari, oggi, dove un bambino di è morto mentre si trovava a partecipare a un campo estivo, come tanti che si organizzano in tutte le principali città italiane.

Bambino muore annegato al centro estivo in provincia di Bari

Una vera tragedia, quella che si è consumata poche ore fa in un centro estivo della provincia di Bari, e che ha visto coinvolto un bambino di soli 6 anni. Il piccolo si trovava al centro estivo in compagnia di altri coetanei, quando, per motivi ancora da accertare, sarebbe annegato mentre si trovava in mare.

I responsabili del centro, una volta resisi conto di quanto era successo, hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono quindi giunti non solo i mezzi del 118, ma anche l’elisoccorso, le forze dell’ordine e in seguito i pm della Procura di Foggia con il medico legale.

I medici hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita alla piccola vittima, praticandogli per molti minuti le manovre di rianimazione, ma tutto è stato inutile, e hanno dovuto constatarne ufficialmente la morte. Si tratta di un bimbo di nazionalità romena, nato a Cerignola, residente a Canosa di Puglia, che il prossimo 21 luglio avrebbe compiuto 7 anni.

Come capita spesso in estate, molte famiglie affidano i figli ai centri estivi, in modo che possano divertirsi, mentre i genitori continuano a lavorare. Ed è proprio con questo scopo che devono aver affidato al centro estivo il bambino i genitori. Per oggi, era in programma una giornata al Paradiso dei giovani di Margherita di Savoia: un’ottima occasione per godersi il mare e il sole in compagnia.

Qualcosa, tuttavia, deve essere andato storto, e il bimbo è affogato. Sarà ora cura delle forze dell’ordine investigare e cercare di capire cosa è accaduto in acqua, e cosa possa essere successo al piccolo, che come i suoi amici, si stava solo divertendo tra i flutti.