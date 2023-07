Allarme serpenti a Roma, l’emergenza preoccupa i cittadini

I cittadini della Capitale sono molto preoccupati per una nuova emergenza che attanaglia la città: sono stati avvistati numerosi serpenti per le strade di Roma, un’emergenza a cui al momento non c’è soluzione.

Non solo rifiuti a Roma, emergenza che da tempo tormenta la città, ma ora anche serpenti per strada che spaventano i cittadini.

Sono stati tantissimi gli avvistamenti in questi ultimi giorni, che le persone hanno segnalato sia sui social che alle autorità, spaventati e allarmati sulle possibili conseguenze di questo nuovo pericolo tra le strade della Capitale.

Serpenti a Roma, cosa sta succedendo

Roma, la città eterna, quest’estate riesce ancora a far parlare di sé, purtroppo non per le sue bellezze storiche ma per problemi che invadono la quotidianità di chi vive nella Capitale.

Dopo orde di cinghiali, stormi di gabbiani, ratti, nutrie e volpi, ora in questi giorni sono stati avvistati per le strade numerosi serpenti, spaventando moltissime persone che sui social hanno scatenato il panico.

Sono state almeno 60, come riporta il Corriere della Sera, le telefonate e segnalazioni arrivate all’associazione Earth, che si occupa della tutela giuridica della natura e dei diritti animali.

I cittadini pare abbiano contattato per prima cosa le autorità, come i Carabinieri, che poi hanno rimandato le comunicazioni all’associazione specifica che, però, non può fare molto per quest’emergenza.

La presidentessa di Earth Valentina Coppola ha dichiarato che le richieste che arrivano sono davvero tante:

Oramai sono quotidianamente decine le richieste che ci arrivano per serpenti che si rifugiano dal caldo in scuole, fabbriche, uffici ed abitazioni a Roma. Noi in realtà ci occupiamo di tutela dai maltrattamenti, ma a Roma non c’è un servizio di recupero animali selvatici nemmeno se feriti o in stato di necessità quindi cerchiamo di renderci utili.

Nonostante la situazione non sia di diretta competenza dell’associazione, i volontari stanno cercando di rendersi utili come possono, per aiutare i cittadini ad affrontare questa nuovissima emergenza.

Come segnalare gli avvistamenti

Se siete a Roma e avvistate dei serpenti per strada, in qualche edificio o in luoghi specifici, per segnalare l’avvistamento basta chiamare l’associazione Earth.

Lo step successivo è quello di inviare una foto della segnalazione, per evidenziare l’entità dell’animale, la sua pericolosità e la sua specie.

Infatti, se si tratta di una specie rischiosa, come una vipera per esempio, Earth prenderà in carico la situazione allertando i volontari della protezione civile per procedere a portar via il rettile.

Una regola importantissima è non uccidere gli animali avvistati: infatti, ogni rettile è protetto, ucciderli vuol dire commettere reato.

Quindi, all’avvistamento cercare di seguire le regole che Earth ha pubblicato in un manuale apposito sul proprio sito web, consultabile online.

Ad esempio, se il rettile si trova in casa, aprire la porta e battere a terra qualcosa, il serpente a causa delle vibrazioni sarà incentivato a uscire fuori. Se si trova poi in giardino, probabilmente avrà sentito dei topi e una volta mangiati andrà via, ancora se avete cani o gatti cercate di non farli avvicinare ai rettili, quasi sicuramente li uccideranno.

Insomma, segnalare sempre gli avvistamenti ma cercare di non fare azioni insensate per il benessere degli animali.