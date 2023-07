Un anno fa la tragedia della Marmolada in cui morirono 11 persone

By

Precisamente un anno fa, si verificava la terribile tragedia della Marmolada. Il 3 luglio 2022 un enorme pezzo di ghiaccio si staccò dal ghiacciaio di Punta Rocca, travolgendo 19 persone. Oggi si celebrerà una messa in ricordo dei defunti.

Tra le 19 persone coinvolte, otto furono ferite, mentre ben 11 persero la vita. La tragedia della Marmolada sconvolse l’intero paese.

La celebrazione si terrà a Passo Feddaia, sul piazzale del rifugio Cima Undici.

Il 3 luglio 2022 avveniva il crollo del pezzo di ghiaccio appartenente al ghiacciaio di Punta Rocca, travolgendo ben 19 persone e causando otto feriti e 11 morti. L’enorme massa di ghiaccio, fango e detriti cadde ad una velocità di circa 50/80 metri al secondo.

A causa dell’altezza della zona e soprattutto della compattezza dei detriti i soccorsi non riuscirono a giungere in vetta con i mezzi via terra, furono necessari diversi elicotteri.

Inoltre, vi fu un grande dibattito a livello nazionale, proprio perché le dinamiche dell’avvenimento apparivano assurde.

Il 20 giugno, il gip del Tribunale di Trento, Enrico Borrelli ha deciso di archiviare l’inchiesta della Procura, concordando con i periti tecnici che l’evento non poteva essere previsto. Probabilmente causato dalle elevate temperature della zona in quel periodo. In vetta alla Marmolada vi erano circa 10,7 gradi centigradi.

Intanto, nonostante la tragedia, il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, ha affermato che non vi sarà alcuna zona rossa nella Marmolada e che i tecnici stanno cercando di definire le modalità specifiche per permettere l’attraversamento in sicurezza.

In ogni caso, oggi si celebra il ricordo della tragedia e soprattutto si onora quello delle vittime. Alle 11 di questa mattina, si celebrerà una messa commemorativa in uno spaziale a Passo Fedaia.

Poco distante da dove si svolgerà la commemorazione, verrà posta una targa in onore delle vittime. Un momento doloroso a cui parteciperanno anche un rappresentante dei soccorsi e uno delle istituzioni.

Mentre, in caso di mal tempo la messa si celebrerà nella chiesa di Canazei.

In che situazione si trova oggi la Marmolada?

Secondo gli esperti, dunque, la tragedia che è avvenuta sulla Marmolada non solo era imprevedibile, ma era anche inevitabile, viste le temperature elevate raggiute in vetta. Al giorno d’oggi, nonostante il terribile evento, la situazione non è cambiata.

Il ghiaccio della Marmolada è ancora molto sottile, e secondo alcuni, è destinato a scomparire. Nonostante ciò, le istituzioni hanno deciso di rendere in ogni caso accessibile la zona, identificando area di sicurezza.

Fatto sta che il problema è alla base, ossia il cambiamento climatico. I politici a livello mondiale dovrebbero fronteggiare adeguatamente tali problematiche.