Trova sulla cassetta postale un biglietto insolito: quando legge non vuole crederci

Una donna trova sulla cassetta postale un biglietto insolito: incredibile ciò che è impresso nero su bianco. Ecco le parole che davvero non si aspettava di leggere.

Il curioso caso del biglietto misterioso

Da sempre gli avvisi esistono per informare o per richiedere alle persone di tenere o meno un determinato comportamento. Lo vediamo per esempio con il classico divieto di lasciare volantini pubblicitari nella buca delle lettere o di rispettare i segnali stradali in nome del rispetto del buon senso civico.

Eppure è proprio il senso civico che spesso manca alle persone. Ecco che cosa è comparso su una cassetta postale: l’insolito biglietto ha incuriosito e ha lasciato a bocca aperta tutta Italia.

Ma qual è il contenuto così curioso di questo messaggio? Lo scopriamo insieme. Il senso civico purtroppo non appartiene a tutti e lo sanno soprattutto le persone civili che ogni giorno si ritrovano a combattere una guerra per tutelare se stessi e spesso anche i propri beni.

Sebbene possiamo definirci cittadini di una società civile, non tutti comprendono davvero a fondo quanto sia importante rispettare se stessi, gli altri e soprattutto gli spazi che non ci appartengono.

La storia di oggi ci porta a proprio a riflettere su questo. Essere persone educate e rispettose significa per esempio non violare le regole imposte dalla società per il benessere collettivo o attenersi a principi etici e morali che non hanno bisogno di far parte di un testo scritto o normativo per capire che devono essere messi in atto.

Questo concetto sfugge però a tante persone e la fotografia che stiamo per mostrarti ne è testimonianza diretta. Ecco il biglietto che una donna trova sulla cassetta postale con queste parole impresse nero su bianco:

L’immagine dimostra come, per quanto possiamo definirci persone evolute in una società che, giorno dopo giorno, progredisce sempre di più, in realtà ci siano ancora tanti esseri primitivi che non conoscono il rispetto e il buon senso.

Non sappiamo dove sia stata scattata questa foto, in quale città e soprattutto a chi appartenga questa cassetta postale. Sappiamo però che la necessità di dover specificare che questo oggetto non è un orinatoio pubblico è davvero degradante.