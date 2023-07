Un 29enne è annegato nel Lago Maggiore durante un bagno notturno

By

Un giovane cittadino straniero è morto nel Lago maggiore dopo essere annegato durante un bagno notturno: sul posto i sommozzatori.

I sommozzatori hanno trovato il corpo senza vita del 29enne sul fondale nella mattina di oggi. Il giovane è annegato dopo essersi tuffato in acqua di notte, a vederlo inabissarsi alcuni presenti sul posto che hanno immediatamente allertato i soccorsi. L’incidente è avvenuto a Laveno Mombello, principia di Varese, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, poi il giovane è stato affidato al personale sanitario. Inutili i tentativi di rianimazione. Si indaga sulle cause dell’annegamento. I testimoni riferiscono di un tuffo volontario da parte del ragazzo mentre i militari hanno avviato accertamenti con chi ha assistito alla scena. In corso l’identificazione del giovane.

La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato 17 e domenica 16 luglio. Il giovane, cittadino straniero, si sarebbe tuffato in acqua nel Lago Maggiore nelle acque di Laveno Mombello, poi si è inabissato. A raccontarlo agli investigatori alcuni passanti che, vedendo la scena, hanno subito allertato i soccorsi. I sommozzatori precipitatisi sul posto hanno dato via alle ricerche sott’acqua, per tentare di scorgere ancora vivo il ragazzo. Una corsa contro il tempo finita nel peggiore dei modi.

I sommozzatori insieme ai vigili del fuoco di Milano hanno trovato sul fondale il ragazzo privo di sensi, purtroppo una volta portato sulla terra ferma i sanitari non sono riusciti a rianimarlo.

Inutili le manovre di rianimazione, purtroppo il giovane era già deceduto. Pare che il ragazzo si fosse tuffato in acqua intorno alle 3.30 del mattino. Sul posto è intervenuta anche la guardia costiera, i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra e un’autopompa, con un battello pneumatico. I sanitari erano arrivati invece con l’elisoccorso atterrato al Gaggetto.

In corso le indagini dei carabinieri di Varese

Adesso si indaga sulle cause della morte, il caso che è stato affidato ai carabinieri della compagnia di Varese. Non è noto ancora se l’annegamento infatti sia avvenuto a causa di un malore, ne se insieme al giovane fossero presenti altri coetanei o amici.

Forse per trovare refrigerio, il tuffo nel lago Maggiore in piena notte è costata la vita al giovane straniero, morto annegato a soli 29 anni.

In questo momento secondo quanto si apprende pare si fosse recato al lago da solo. I testimoni avrebbero riferito che il giovane si è tuffato di sua spontanea volontà, nel bel mezzo della notte. I carabinieri in queste ore sentiranno tutti i testimoni che hanno allertato le forze dell’ordine e i soccorsi.

Inoltre l’identificazione del giovane è ancora in corso, sono stati i carabinieri di Luino ad occuparsene secondo quanto riportato dalla cronaca locale.