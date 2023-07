L’autostrada più trafficata d’Italia è proprio questa: evitala se vai in vacanza

Sapevi che in Italia c’è un’autostrada più trafficata delle altre? Scopriamo di quale autostrada si tratta e perché evitarla!

In Italia c’è un’autostrada molto più trafficata delle altre, infatti è quella più trafficata in assoluto. Di quale autostrada stiamo parlando? Nientemeno che della Brescia-Padova, la A4, dove passano sempre più mezzi e veicoli di altre autostrade italiane. Scopriamo tutto su questa autostrada!

Il traffico sulle autostrade del triangolo industriale d’Italia

Ogni giorno sulle autostrade principali del triangolo industriale Milano-Bologna-Venezia viaggiano 240 mila veicoli pesanti, un numero di gran lunga superiore a quello che viaggiava in quello precedente composto da Torino-Milano-Genova, pari a 148mila.

La percentuale si attesta a ben il 60 per cento in più di mezzi, una quantità notevole, come confermato dalla Cgia di Mestre. I dati forniti provengono dal conteggio dei veicoli pesanti reali che attraversano ogni giorno in media le autostrade che rientrano in queste aree produttive.

La stessa Cgia afferma anche che nell’anno in corso saranno proprio Lombardia, Emilia-Romagna e Nordest a fare da traino all’economia del nostro paese, visto che circa la metà del Pil della penisola proviene da essere. Inoltre, gli stessi dati permettono di dedurre che il Nordest al momento ha maggiore influenza nell’economia del paese visto che qui c’è un maggiore flusso di merci.

Dal confronto fra le i due triangoli è emerso uno squilibrio del territorio molto accentuato, ma non è causato solo dal fatto che la rete ferroviaria a Nordovest è più diffusa che altrove. In realtà, molta influenza hanno anche i trasporti merci via mare, che sommati ai primi fanno lievitare i numeri.

Percorso e storia della A4, autostrada Brescia – Padova

Quale percorso fa questa autostrada? L’autostrada A4 permette di percorrere la direttrice ovest-est del nord dell’Italia, mette in collegamento Torino con Trieste passando per Milano e Venezia e si conclude a Sistiana, frazione del comune sparso di Duino-Aurisina, in provincia di Trieste.

In pratica, questa autostrada attraversa Ovest ed Est Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Lo scopo di questa autostrada è quello di migliorare la mobilità e favorire lo sviluppo dell’economia del territorio, grazie alla costruzione di strade nuove e sicure, tenendo conto della tutela dell’ambiente.

Nata il 9 giugno 1952 per unire due autostrade già presenti, la Milano-Brescia e la Padova-Venezia, e favorire il collegamento Fra Veneto e Lombardia, l’Autostrada Brescia Padova è dotata ad oggi di servizi di alta qualità, sia riguardanti la gestione della viabilità che della sicurezza e della sostenibilità.

L’A4 Brescia – Padova è l’autostrada italiana più trafficata

Come già detto, l’autostrada più trafficata del nostro paese è l’A4 Brescia-Padova. In media questa autostrada viene attraversata al girono da ben 26.242 mezzi pesanti. Ecco di seguito una classifica delle autostrade più trafficate del nostro paese dopo quella A 4:

A4 Milano-Brescia – si tratta della seconda autostrada italiana più trafficata d’Italia, lungo la quale transitano in media ogni giorno 24.699 veicoli pesanti;

– si tratta della seconda autostrada italiana più trafficata d’Italia, lungo la quale transitano in media ogni giorno 24.699 veicoli pesanti; A1 Milano-Bologna – si tratta della terza autostrada italiana più trafficata d’Italia, lungo la quale transitano in media ogni giorno 21.663 veicoli pesanti;

– si tratta della terza autostrada italiana più trafficata d’Italia, lungo la quale transitano in media ogni giorno 21.663 veicoli pesanti; A1 Bologna-Firenze – si tratta della quarta autostrada italiana più trafficata d’Italia, lungo la quale transitano in media ogni giorno 16.490 veicoli pesanti;

– si tratta della quarta autostrada italiana più trafficata d’Italia, lungo la quale transitano in media ogni giorno 16.490 veicoli pesanti; A14 Bologna-Ancona – si tratta della quarta autostrada italiana più trafficata d’Italia, lungo la quale transitano in media ogni giorno 15.069 veicoli pesanti;

– si tratta della quarta autostrada italiana più trafficata d’Italia, lungo la quale transitano in media ogni giorno 15.069 veicoli pesanti; Passante/Tangenziale di Mestre – al quinto posto troviamo il passante Tangenziale di Mestre lungo il quale transitano in media ogni giorno 13.829 veicoli pesanti.

Come abbiamo visto, l’A4 è l’autostrada più trafficata in assoluto in Italia, perciò, se devi andare in vacanza e vuoi arrivare puntuale, evitala, altrimenti dovrai guidare fra tanti mezzi pesanti che ogni giorno la attraversano. Ovviamente, il fatto che lungo l’autostrada A4 vi siano molti veicoli pesanti circolanti, è un bene per l’economia del paese, anche se le tratte si sono spostate nel nordest!