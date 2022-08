Umtiti vicino al Lecce, colpo clamoroso dei giallorossi!

La clamorosa indiscrezioni di mercato arriva direttamente da Gianluca Di Marzio che racconta di un possibile arrivo di Umtiti al Lecce, il difensore francese ha appena rinnovato il proprio contratto con il club blaugrana fino al 2026 ed arriverebbe in Italia con la formula del prestito.



Il colpo sarebbe di portata internazionale se consideriamo il curriculum del classe ’93 e la situazione attuale del Lecce che, appena arrivato in Serie A, dovrà giocarsi le proprie chance in una lotta salvezza che si preannuncia molto competitiva e difficile.

Samuel Umtiti è stato uno dei protagonisti della vittoria della Francia al Mondiale 2018 ma nelle ultime stagioni con la maglia del Barcellona è stato spesso ai box a causa dei tanti problemi fisici che ne stanno condizionando la carriera.

Lecce sogna il colpo Umtiti

Per un club neopromossa Samuel Umtiti sarebbe ovviamente un colpo da sogno che infiammerebbe la tifoseria dando ancora più spinta ad una squadra che anche nel match d’esordio contro l’Inter ha dimostrato tutta la propria qualità.

Il colpo Umtiti rappresenterebbe un grande affare non soltanto per il club salentino ma anche e soprattutto per la Serie A che dopo gli addii di Kalidou Koulibaly e Matthijs De Ligt ha bisogno dell’arrivo di un difensore di caratura internazionale.

La sensazione è che il difensore francese abbia assoluto bisogno di mettere minuti nelle gambe e di tornare protagonista in un progetto che lo renderebbe il faro indiscusso non soltanto del reparto difensivo ma dell’intera rosa di Marco Baroni.

L’obiettivo di Samuel Umtiti è quello di ritrovare la piena condizione fisica e mentale per giocarsi le proprie chance durante il mondiale in Qatar con il francese che è finito dietro nelle gerarchie di Didier Deschamps.

La notizia del possibile arrivo di Samuel Umtiti ha totalmente scosso la città salentina che ora sogna di vedere presto il difensore francese a guidare la squadra giallorossa al Via del Mare.

Questa sera i ragazzi di Marco Baroni saranno impegnati nella difficile sfida del mapi Stadium contro un Sassuolo che avrà bisogno di conquistare i tre punti per riscattarsi dopo la brutta sconfitta rimediata sul campo della Juventus.

Cresce l’attesa per il Lecce che vuole disputare una grande stagione per confermarsi nella massima serie del campionato italiano e costruire una squadra competitiva.

Vedremo come si evolverà la trattativa ma la speranza di tutti è che Samuel Umtiti possa presto sbarcare in Serie A.