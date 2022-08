Depay-Juventus, accordo vicinissimo!

L’obiettivo della Juventus è ormai chiaro, Allegri vuole Memphis Depay per l’attacco e Leandro Paredes per il centrocampo. Per il primo la situazione sembra ormai definita, i bianconeri hanno in mano l’olandese, per il centrocampista al momento la trattativa resta complicata con i bianconeri che hanno l’esigenza di vendere prima di acquistare.



Sfumata definitivamente l’ipotesi di un clamoroso terzo ritorno di Alvaro Morata, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini stanno lavorando per portare a Torino Memphis Depay, calciatore che piace molto ad Allegri e che rappresenterebbe un’ottima alternativa a Dusan Vlahovic.

Il tecnico livornese ha bisogno di un calciatore duttile in grado di ricoprire sia il ruolo di prima punta che quello di esterno nel nuovo 4-3-3 bianconero dando nuove soluzioni offensive alla Vecchia Signora.

Depay ha già dato la propria disponibilità al trasferimento, ora Juventus e Barcellona dovranno sistemare ancora qualche dettaglio prima di ufficializzare definitivamente la trattativa per il trasferimento dell’olandese.





Juventus, ecco Memphis Depay

Giocatore esperto e con tanta qualità, Memphis Depay rappresenterebbe un innesto importantissimo per i bianconeri che completerebbero il proprio attacco con un calciatore da sempre apprezzato sul panorama europeo.

Un carattere non sempre facile da gestire ed i tanti infortuni hanno bloccato la carriera di un ragazzo che tecnicamente ha sempre dimostrato di essere al di sopra della media, ora per l’olandese è pronta una nuova esperienza in Serie A.



Nell’ultima stagione disputata in Liga, Depay ha faticato ad esprimersi al meglio con la maglia del Barcellona finendo spesso indietro nelle gerarchie offensive di Xavi che gli ha spesso preferito Ferran Torres.

L’arrivo di Robert Lewandowski ha totalmente tagliato fuori l’olandese che ora sta spingendo per arrivare alla Juventus e mettere in mostra tutte le sue qualità nel campionato italiano.

Memphis Depay ha le caratteristiche giuste per Max Allegri che potrebbe impiegarlo sia nel ruolo di vice Vlahovic che in quello di esterno offensivo nel 4-3-3 come alternativa ai vari Di Maria, Chiesa e Filip Kostic.

Al momento sembra invece complicata la strada che porta a Leandro Paredes, con il mancato trasferimento di Adrien Rabiot al Manchester United infatti la dirigenza bianconera difficilmente potrà permettersi un altro ingresso a centrocampo, reparto che al momento rimane molto abbondante.

I bianconeri faranno un ultimo tentativo ma ad oggi l‘argentino sembra sempre più lontano da Torino mentre per Depay la trattativa è ormai in chiusura con la fumata bianca che potrebbe arrivare nelle prossime ore.