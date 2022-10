Ecco come fare subito domanda per il bonus spesa 300 euro: basta solo un requisito e le famiglie non stanno più nella pelle. Scopriamo insieme come richiederlo?

Le famiglie italiane, seppur speranzose che la situazioni cambi il prima possibile, si ritrovano a dover fare i conti di fine mese. Il caro vita è diventato impossibile da gestire, proprio perchè gli aumenti stanno toccando man mano tutte le categorie. Il nuovo Governo Meloni mette sul tavolo nuovi aiuti e bonus, mantenendo attivi quelli già presenti con il vecchio Governo Draghi. Ovviamente, in futuro se ne potranno avere di ulteriori ma è comunque bene chiedere subito il bonus spesa 300 euro considerando che basta solamente un requisito.

Caro vita, ci sono degli aiuti per gli italiani?

Come accennato, si parla sempre di più dell’aumento di tutte le categorie che riguardano gli italiani e la vita comune. Sono stati introdotti i bonus bollette per aiutare al pagamento di fine mese, ma gli italiani hanno anche difficoltà a pagare la spesa giornaliera al supermercato.

Inutile ricordare che le bollette di fine mese hanno avuto un aumento del 60% e si prevede una continua crescita. Stesso discorso per le materie prime, i trasporti e i prodotti che portano all’aumento della spesa che si fa al supermercato e non solo.

Gli italiani sono propensi al risparmio, comprando solo i beni di primissima necessità e preferendo le catene discount o le super offerte. L’effetto domino è inevitabile e ci si ritroverà ad un punto senza ritorno.

Per questo motivo vengono introdotti dei bonus per la spesa, studiati appositamente per dare un aiuto concreto nell’acquisto dei beni necessari e giornalieri. Quest’ultimo introdotto è di 300 euro e per richiederlo basterà avere un solo requisito.

Bonus spesa da 300 euro: requisito unico per richiederlo

Il bonus spesa da 300 euro è senza dubbio uno degli aiuti ricchi che vengono messi a disposizione per tutte le famiglie, in difficoltà. Per richiedere questo bonus è necessario avere un solo requisito.

In questo caso specifico deve essere presentato – insieme alla domanda – l’ISEE che non dovrà essere superiore ai 10.000 euro. Non solo, nel requisito è anche compreso il fatto di non superare il patrimonio mobiliare oltre i 6.000 euro. Chi rientra tra le caratteristiche appena evidenziate, potrà richiedere questo ghiotto bonus.

A richiederlo saranno le famiglie composte da quattro o più persone, mentre chi ha solo tre soggetti in famiglia potrà avere 250euro. I single potranno usufruire del bonus che scenderà ad una cifra di 150euro.

Il comune che mette a disposizione questo aiuto è quello di Valverde. Basterà andare sul sito ufficiale del comune, scaricare il modulo e inviarlo insieme alla documentazione ISEE richiesta. Le famiglie riceveranno il bonus e potranno usarlo per fare la spesa, come da indicazioni che darà il Comune stesso.

Per tutti coloro che non risiedono al comune di Valverde nessuna paura, ci sono moltissimi comuni in Italia che offrono dei bonus spesa similari. Il consiglio è di chiedere informazioni agli uffici preposti o leggere direttamente sul sito ufficiale del proprio comune di Residenza, per non lasciarseli sfuggire.