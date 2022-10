Bonus bollette 400 euro, questa volta senza ISEE: come fare domanda

Il caro energia è un problema che si sta riscontrando sempre di più in Italia, tanto che molte famiglie non riescono ad andare avanti a causa delle bollette troppo alte. C’è un bonus, però, che può essere ottenuto anche senza ISEE, ecco quale.

Il prossimo inverno sarà molto difficile per tante famiglie in Italia, soprattutto per quanto riguarda le bollette dell’energia, che aumenteranno anche fino al 60%.

Un problema causato dall’inflazione e da tanti altri fattori, che stanno creando un disagio non indifferente, soprattutto visto l’arrivo della stagione fredda. In Italia, però, c’è un luogo dove si può avere un bonus bollette anche senza presentare l’ISEE, ma dove e come funziona?

Il bonus bollette senza ISEE: un’iniziativa senza precedenti

Per ottenere il bonus bollette destinato dal governo a diversi cittadini italiani, ci vuole la presentazione dell’ISEE, un documento che serve per valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie che vogliono richiedere una prestazione sociale.

Con il Decreto Aiuti Bis, il bonus bollette è stato destinato a oltre 600mila famiglie, che hanno presentato la domanda insieme al relativo ISEE. Ma molti non sono rientrati a causa dei redditi troppo alti anche se, effettivamente, non si tratta di famiglie benestanti.

Infatti, capita che alcune persone abbiano terreni ereditati o case diventate quasi dei ruderi che non riescono a vendere, e così l’ISEE si alza, escludendoli dai bonus bollette istituiti dal governo.

In un comune italiano, però, molti hanno avuto la possibilità di richiedere un bonus bollette di 400 euro senza presentare l’ISEE. Stiamo parlando di Portofino, in Liguria, dove il sindaco ha messo a disposizione questo bonus per i suoi cittadini, permettendo a molti di loro di poter far fronte al caro bollette.

Questa iniziativa è stata realizzata per aiutare soprattutto le famiglie in difficoltà, senza verificare il loro reddito e facendo fronte a costi altissimi che verranno con le prossime bollette.

Gli altri bonus emessi dal governo

Purtroppo, al momento, solo il comune di Portofino ha attuato questa iniziativa, che chissà forse verrà presa ad esempio da altri comuni italiani.

Al momento, per tutti gli altri, non resta che richiedere il bonus bollette previsto dal Decreto Aiuti bis, prorogato fino alla fine dell’anno.

Si tratta di uno sconto direttamente sulle bollette di luce e gas, per famiglie dal reddito ISEE non superiore a 12.000 euro, fino a 20.000 euro se si tratta di nuclei con quattro o più figli a carico.

Per richiederlo, uno dei componenti della famiglia deve essere l’intestatario del contratto di fornitura elettrica o del gas, ovviamente questo deve essere attivo e non sospeso.

Non bisogna compilare una domanda, ma allegare all’ISEE la Dichiarazione Sostitutiva Unica, inserendo tutto nella pagina INPS dedicata. A questo punto, se ci sono tutti i requisiti, il bonus verrò attivato direttamente sulle bollette.