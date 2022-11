Ultima Generazione: nuovo blitz al Colosseo, automobilisti inferociti

Questa mattina a Roma vi è stato un altro blitz del movimento ecologista Ultima Generazione. Gli attivisti hanno bloccato il traffico dinanzi al Colosseo, facendo infuriare gli automobilisti.

Gli attivisti del movimento eco ambientalista, questa mattina si sono seduti sulle strisce pedonali delle strade tra via Appia Nuova e il Colosseo, con l’intento di rivendicare la loro lotta contro il cambiamento climatico. Per questo motivo molti automobilisti si sono infuriati, uscendo dalle macchine e inveendo contro i ragazzi di Ultima Generazione.

Le richieste del movimento eco ambientalista

Il blitz di questa mattina al Colosseo da parte degli attivisti del movimento Ultima Generazione, fa parte di una serie di proteste annunciate dal movimento stesso. Questo con l’intento di far valere il loro pensiero sulla crisi climatica e sugli effetti disastrosi a cui tutti noi stiamo assistendo.

In particolare gli attivisti rivendicano una maggiore attenzione da parte dei media e delle istituzioni rispetto al tema. Ritenendo che di cambiamento climatico e impatto antropico all’interno della nostra società se ne parla ancora troppo poco.

Soprattutto se ne parla attraverso tesi e discorsi non adeguati alla situazione, che tendono a non dare responsabilità rispetto a ciò che sta accadendo.

“Basta indifferenza e basta bugie. Bisogna dire la verità e agire adesso”.

Afferma l’attivista Alice.

Le richieste del movimento sono essenzialmente quelle di interrompere immediatamente la riapertura delle centrali a carbone. Eliminare la ricerca del progetto focalizzato sull’estrazione del gas naturale, incentivare la diffusione dell’energia rinnovabile e creare diversi nuovi posti di lavoro sulla base dello sviluppo sostenibile.

Gli attivisti di Ultima Generazione bloccano il Colosseo

Per tentare di attirare l’attenzione delle istituzioni dunque i ragazzi del movimento eco ambientalista questa mattina hanno deciso nuovamente di bloccare il traffico della capitale, sedendosi sulle strisce pedonali.

A questo gli automobilisti presenti sul luogo non hanno reagito bene, scendendo dalle macchine, inveendo e insultando gli attivisti.

In alcuni casi gli automobilisti hanno addirittura provato a trascinare via dalle strisce i ragazzi.

Tanti gli insulti, i commenti dispregiativi ed offensivi nei confronti di ciò che stavano facendo i ragazzi.

Quando in realtà se ci si ferma a pensare, questi attivisti non hanno tutti i torti. Effettivamente la crisi climatica è una problematica che non può più essere sottovalutata, ma al contrario è necessario che ci si renda conto della gravità della situazione in modo da contribuire al salvataggio della nostra terra, di noi stessi e del genere umano.