Castelbelforte, operaio muore travolto da camion in azienda

Nel Mantovano un uomo di quarant’anni dipendente di una ditta è morto cadendo da muletto e investito da un camion. L’uomo a terra è stato travolto da un camion dopo essere caduto da un muretto a causa di una perdita di equilibrio, presso l’azienda Nuova Tesi System di Castelbelforte.

Operaio travolto da un camion: morto sul colpo

È successo questo pomeriggio a Mantova in un’azienda che produce prefabbricati.

La vittima è un operaio di circa quarant’anni di origini marocchine che viveva nel Mantovano, per la precisione a Goito.

L’uomo era dipendente della ditta esterna. È già stata fatta una prima ricostruzione dei fatti e secondo questa l’operaio stava guidando un muletto dal quale pare abbia perso l’equilibrio ed è caduto.

Le dinamiche precise non sono ancora note ma pare che l’altezza dalla quale l’uomo è caduto ed è circa un metro, atterrando sul suolo lastricato con pietre squadrate nella piazza esterna dell’azienda in via Parolara.

Nel momento in cui l’uomo è accaduto però si stava avvicinando un camion che non ha fatto in tempo a frenare ed ha quindi schiacciato l’uomo con le ruote.

L’uomo pare sia morto sul colpo.

Vigili del Fuoco e interventi in elicottero

Gli interventi sono stati immediati, sul posto sono sopraggiunti Vigili del Fuoco e dei soccorritori in elicottero da Verona.

Purtroppo per l’operaio non c’è stato niente da fare.

Alla guida del camion che ha vestito l’operaio erroneamente c’era un dipendente sempre di una ditta esterna.

Incidenti sul lavoro in Italia

Gli incidenti sul lavoro sono sempre in aumento purtroppo in Italia, facendo alzare il numero di tragedie.

Gli incidenti fatali sono stati 677 all’inizio dell’anno, nei primi otto mesi precisamente.

La media era di tre vittime al giorno. Per un totale di 484.561 infortuni che sono stati denunciati nel periodo che va da gennaio ad agosto.

In questo modo si è verificato un aumento di circa il 38,7% rispetto ai 349.449 che si sono verificati nei primi mesi del 2021.

Mentre per quanto riguarda le malattie professionali si ha un aumento del 7,9% contandone 39.367.