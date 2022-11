“Uguale a Totti”, ecco la nuova fiamma di Ilary Blasi: il bacio in pubblico | FOTO

Ilary Blasi paparazzata in aeroporto con un uomo misterioso. Ma di chi si tratta?

Da diverse settimane non si parla d’altro che della storia d’amore ormai naufragata, di quel matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex calciatore della Roma però si è già consolato tra le braccia di Noemi Bocchi. A seguire il suo esempio è stato anche Ilary Blasi la quale, finalmente è riuscita a trovare un nuovo amore. Ma di chi si tratta?

Ilary Blasi, una nuova love story in vista

Proprio come ha fatto anche Diletta Leotta, anche Ilary Blasi ha scelto un vichingo per riaprire il suo cuore e essere ancora una volta felice. A far comparire il sorriso sul volto della conduttrice dell’Isola dei Famosi è proprio lei, il tedesco Bastian.

E questo è uno scoop che ha rilasciato il settimanale Chi e chi andrà in onda mercoledì 30 novembre. Ilary Blasi è stata beccata dai paparazzi presso l’aeroporto di Zurigo nel momento in cui stava abbracciando e baciando un uomo, la stessa persona con cui si è lasciata andare ad un weekend romantico all’interno di un hotel in cui non mancava un centro benessere.

Le immagini sono abbastanza chiare e il sorriso di Ilary Blasi la dice lunga. La love story tra Bastian e l’ex moglie di Francesco Totti sembra procedere a gonfie vele. I due si sono incontrati non molto tempo fa. Protagonista della storia quindi è Bastian un imprenditore di origini tedesche con un fisico scolpito.

Insomma, dopo la bufera, finalmente è tornato il sereno anche per Ilary Blasi la quale ancora una volta riesce a sorridere grazie ad un nuovo amore.

Una notizia che ha fatto impazzire il web, soprattutto colore che seguono assiduamente gli sviluppi della vicenda legale che vede protagonisti i due ex coniugi Totti- Blasi.

Ed ecco che piovono i commenti di numerosi utenti che vedono una grandissima somiglianza in Totti, affermando addirittura che entrambi hanno scelto altri due compagni molto simili ai precedenti.

Infatti c’è chi afferma che i tratti di Noemi Bocchi ricordano molto quelli della Blasi, mentre chi dice che il nuovo amore della padrona di casa de L’isola dei Famosi è uguale a Francesco Totti.

Una cosa è certa, finalmente anche Ilary Blasi è pronta ad aprire il suo cuore e metterlo nelle mani di Bastian, quel ragazzo che ha tutte le carte in regola per riportare la serenità nella sua vita.