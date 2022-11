Galles-Inghilterra, probabili formazioni

By

Tutto ancora aperto nel Gruppo B con l’Inghilterra che sfida i Galles con l’obiettivo di ipotecare il passaggio del turno ed accedere agli ottavi di finale.

Qualificazione però ancora possibile anche per il Galles che deve assolutamente vincere e sperare di ricevere buone notizie dalla sfida tra Iran e Usa che si giocherà in contemporanea.



L’Inghilterra di Southgate è pronta a giocarsi la partita decisiva per la qualificazione agli ottavi, dopo la grande vittoria all’esordio con l’Iran la nazionale dei tre leoni ha pareggiato senza dare spettacolo nel match contro gli Stati Uniti.

Oggi Kane e compagni devono superare il Galles per accedere alla fase ad eliminazione diretta, l’attaccante del Tottenham è ancora alla ricerca del suo primo gol in questa edizione del mondiali.

Il Galles è stata fin qui una delle grandi delusioni di questo mondiale, Bale e compagni infatti non sono andati oltre l’1-1 nella sfida contro gli USA perdendo poi nettamente contro l’Iran.

Ai ragazzi di Page serve una vittoria con la speranza che l’Iran non ottenga tre punti contro gli USA.



Galles con il 3-4-2-1, Moore confermato titolare

Page conferma Moore al centro dell’attacco con la speranza che il numero 13 si sblocchi, il Galles infatti ha segnato soltanto un gol finora in questo mondiale grazie al calcio di rigore procurato e trasformato da Bale nel match di apertura contro gli USA.



Rispetto alle prime due uscite i gallesi dovranno sbilanciarsi per cercare a tutti i costi di conquistare i tre punti.

Page conferma il 3-4-2-1 con Bale che agirà da trequartista alle spalle dell’unica punta Moore.

Tra i pali pronto Ward con la difesa a tre composta da Mepham, Rodon e Davies.

Ramsey sarà il regista della squadra con Roberts, Ampadu e Williams a completare il reparto. i due trequartisti saranno Wilson e Bale che giocheranno in appoggio di Moore.





Inghilterra con il 4-2-3-1, Bellingham e Rice confermati in mediana

Nessun cambio per Southgate che lascia ancora fuori Foden e Grealish per lasciar spazio a Saka e Sterling nel tridente offensivo.

Pickford in porta, solita difesa a quattro composta da Trippier, Stones, Maguire e Shaw.

Bellingham e Rice reggeranno il centrocampo con Sterling, Mount e Saka in appoggio all’unica punta Kane.

La partita sarà in contemporanea con il match tra Iran e Usa alle 20 italiane e sarà trasmessa in chiaro sui Canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.