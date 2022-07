Ufficiale, Scamacca è un giocatore del West Ham!

Dopo una lunga trattativa Gianluca Scamacca ha deciso di accettare l’offerta del West Ham e lasciando l’Italia dopo una stagione in cui è stato uno dei protagonisti del meraviglioso Sassuolo di Alessio Dionisi.



Il West Ham è riuscito a battere la concorrenza del Paris Saint-Germain assicurandosi uno dei calciatori italiani più promettenti al momento.

Gianluca Scamacca andrà in Premier League dove, con la sua grande fisicità, proverà a compiere il salto di qualità definitivo ed a guadagnarsi la titolarità in nazionale.

Una sfida affascinante per l’ex Sassuolo che avrà l’onore di giocare in uno dei campionati più seguiti ed affascinanti del mondo, il club inglese ha investito molto sul romano versando nelle casse degli emiliani circa 40 milioni di euro.





West-Ham, Scamacca si presenta!

Grande colpo di mercato del West Ham che ha deciso di investire molto sull’attaccante italiano più in forma dell’ultima stagione di Serie A.

Nella conferenza stampa di presentazione, Scamacca ha definito il suo passaggio in Inghilterra come la realizzazione di un sogno che ora lo mette nelle condizioni di affermarsi anche fuori dall’Italia.

Il classe ’99 ha rivelato anche di aver parlato a lungo con il commissario tecnico Roberto Mancini che gli ha suggerito di trasferirsi in Inghilterra per completare la propria crescita professionale e personale.

Abbandonata definitivamente la maglia numero 91, Scamacca ha scelto la numero 7 per la sua prima avventura in Premier League.

Il calcio italiano punta molto su Gianluca Scamacca che dovrà essere bravo a sfruttare le sue grandi qualità per affermarsi in un campionato da sempre molto competitivo e stimolante.

Il West Ham è riuscito a convincere il calciatore romano presentando un progetto ambizioso che già nell’ultima stagione ha dimostrato di aver portato i londinesi ai vertici del campionato inglese.

Spesso gli attaccanti italiani sono riusciti ad imporsi in Inghilterra, Scamacca sembra sposarsi perfettamente alla tipologia di gioco tipica della Premier League.

Il Sassuolo ha generato una netta ed importante plusvalenza ed ora si catapulterà sul mercato per cercare il profilo più adatto per sostituire il forte centravanti italiano.

I neroverdi potrebbero puntare su Andrea Pinamonti, calciatore di proprietà dell’Inter che nell’ultima stagione (in prestito all‘Empoli) ha dimostrato di aver fatto grandi miglioramenti ed essere pronto ad una nuova sfida.

Il Sassuolo di Alessio Dionisi esordirà in Serie A il prossimo 14 agosto quando, alla prima giornata, farà visita ad una determinata Juventus in un Allianz Stadium che vorrà vendicarsi della sconfitta subita lo scorso anno.