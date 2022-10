Ufficiale INPS, maxi cedolino a novembre: quando arrivano i 150 euro in più ai pensionati

È ufficiale e sono in arrivo i 150 euro che i pensionati stavano aspettando da tempo. Scopriamo subito le modalità di erogazione.

Ci sono anche buone notizie per tutti gli italiani, con il bonus 150 euro che metterà sul tavolo il maxi cedolino di novembre. I pensionati riceveranno questo importo e potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo per il mese di novembre in arrivo. Come sappiamo, il caro vita è veramente difficile da sopportare e per tale motivo il Governo si muove al fine di poter erogare quanti più aiuti possibili. Questo da 150 euro era molto atteso e i beneficiari si stavano chiedendo quando sarebbe finalmente arrivato.

Pensione 2022 e bonus 150 euro: requisiti

I pensionati possono finalmente ottenere il bonus 150 euro tanto atteso, con la mensilità che sta per arrivare da parte dell’INPS. Vengono richiesti determinati requisiti, come avere un reddito IRPEF non superiore ai 20.000 euro.

La bella notizia è che nessuno dovrà fare domanda, perché si riceverà in automatico. Facciamo chiarezza?

Nel mese di Novembre 2022 – dopo una lunga attesa e molte domande in merito – i titolari delle pensioni avranno 150 euro di bonus direttamente sul cedolino senza dover inoltrare la domanda. Sarà l’INPS che in automatico erogherà la cifra agli aventi diritto che la troveranno direttamente versata sul conto.

Come già successo per il bonus 200 euro, con il Decreto Aiuti Ter si potrà usufruire dei 150 euro di bonus nel mese di novembre anche per i pensionati. La nuova tornata di soldi è stata introdotta per contrastare l’aumento dei costi di ogni categoria e dare un aiuto concreto a tutti i cittadini italiani in difficoltà.

I requisiti fondamentali sono stati evidenziati all’interno dell’articolo 19 – DL 144 2022:

Pensionati residenti in Italia

Essere titolari della pensione obbligatoria, assegno sociale, invalidi civili e altre forme per soggetti fragili

Avere un reddito IRPEF minore di 20.000 euro nel 2021.

Bonus 150 euro pensionati quando arriva

In linea generale, si potranno vedere i soldi all’interno del cedolino della pensione a seconda della categoria di appartenenza. I soldi arriveranno comunque in automatico senza alcuna necessità di fare domanda, con l’assegno erogato dal 2 novembre 2022.

Il pagamento delle pensioni di novembre – come per gli altri mesi – avverrà come di consueto il primo giorno del mese bancabile. In questo caso, come già evidenziato, si tratta del 2 novembre saltando il 1° novembre in quanto festa Nazionale per Ognissanti.

Il calendario relativo alle pensioni del mese con 150 euro di bonus è il seguente: