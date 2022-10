Metti una pastiglia per la lavastoviglie in lavatrice, mai avuto un bucato simile

Cosa può fare una pastiglia per la lavastoviglie direttamente in lavatrice? Il bucato ringrazierà per questa idea meravigliosa.

Abbiamo tra le mani una pastiglia per la lavastoviglie e la buttiamo dentro la lavatrice. No, non è un errore ma un trucco intelligente per il bucato con un risultato straordinario, fuori da ogni contesto classico. Il bucato in lavatrice, infatti, potrebbe rovinarsi ed è per questo motivo che è necessario trovare delle soluzioni alternative al classico detersivo o comunque mettere in pratica tutti i trucchetti che vengono suggeriti dagli esperti. Chi ha una lavastoviglie usa sicuramente le classiche tabs e da oggi può usarle anche per la lavatrice: scopriamo insieme qual è il risultato che si ottiene?

Pastiglie della lavastoviglie: caratteristiche

L’uso della lavastoviglie e della lavatrice è oramai una routine di tutte le famiglie, aiutano infatti a risparmiare del tempo e avere a diposizione una pulizia impeccabile e autonoma.

Da qualche tempo, sul mercato ci sono le tabs che si mettono in lavastoviglie e che sono state studiate appositamente per trattare ogni tipo di macchia e igienizzare nel contempo l’elettrodomestico. Non è tutto, la loro composizione è tale da addolcire anche l’acqua così che i piatti possano essere igienizzati, puliti e brillanti senza necessità di un secondo passaggio.

Le tavolette sono ricche di componenti non dannosi per la salute dell’organismo, considerando che entrano in contatto con le stoviglie che si usano ogni giorno per mangiare. Per capire come sono fatte e quali siano le caratteristiche generiche, bisogna evidenziare che ogni azienda produttrice potrebbe aggiungere o meno degli ingredienti differenti o extra.

Sempre in linea generale, possiamo dire che la composizione è a base di strutturante – che contrasta la durezza dell’acqua eliminando il calcare – sbiancante e poi un insieme di enzimi ricchi di proteine che intaccano lo sporco per eliminarlo in un solo passaggio. Ci sono all’interno altri ingredienti che possono essere profumati o disgreganti così da sciogliere completamente tutti i principi attivi, in un solo passaggio.

Tra i fattori chiave da tenere in considerazione, la temperatura dell’acqua che aiuta gli ingredienti a fare un ottimo lavoro e – di conseguenza – raggiungere il risultato finale.

Pastiglia della lavastoviglie in lavatrice per il bucato

Tra i tantissimi rimedi che si possono sperimentare, uno è strabiliante per il bucato che si lava in lavatrice usando queste tabs per la lavastoviglie. Spesso e volentieri sul bucato si possono trovare delle macchie gialle di sudore, di sole oppure di cibo caduto durante i pasti. È normale, in questi casi, pretrattare perché le macchie altrimenti si fissano alle trame e non vanno più via.

Per ovviare a questo problema e non perdere tempo, basterà mettere la pastiglia per la lavastoviglie in lavatrice in mezzo ai panni sporchi. Subito dopo avviare il lavaggio e lasciarla lavorare in autonomia.

A fine lavaggio, il bucato sarà pulito e profumato oltre che morbido. Un’altra curiosità: applicando questo metodo si igienizza anche l’interno della lavatrice oltre che le sue tubature.