UeD, stupore in studio: Ida Platano torna di nuovo da LUI | Sono usciti insieme

Il dating show Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi che continua ad appassionare sempre di più i telespettatori italiani. Tra i protagonisti indiscussi della trasmissione di Maria De Filippi vi è senza dubbio Ida Platano la quale, di recente, è finita al centro di una nuova indiscrezione.

Nonostante vada in onda da moltissimi anni, Uomini e Donne continua a essere uno dei programmi più seguiti di sempre. Lo scopo della trasmissione è quello di provare ad aiutare tutti coloro i quali desiderano mettersi in gioco a trovare l’anima gemella.

Sono state tante, negli anni, le storie d’amore nate nello studio di UeD, anche se le difficoltà, le delusioni e i problemi di cuore, nel corso delle puntate, sono all’ordine del giorno. Impossibile dimenticare, a tal proposito, tutte le difficoltà incontrate durante il suo percorso dalla dama Ida Platano.

Dopo la travagliata relazione avuta con il cavaliere Riccardo Palmieri, Ida è tornata alla ricerca di un uomo che sappia conquistare il suo cuore, ma nonostante abbia provato a conoscere diversi pretendenti, il principe azzurro non ha ancora bussato alla sua porta.

Di recente, però, la dama bresciana è stata avvistata in compagnia di uno dei cavalieri del programma con il quale, in passato, aveva già avuto un legame. Per scoprire di chi si tratta, non vi resta che continuare la lettura.

Ida Platano di nuovo a cena con lui

Che si tratti di un vero e proprio ritorno di fiamma, non è dato saperlo, ma una cosa è certa: Ida Platano, di recente, si è concessa una cena con uno dei cavalieri di UeD da lei frequentati in passato.

A diffondere tale indiscrezione ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano, e lo ha fatto tramite un video pubblicato sia sul suo profilo TikTok sia sul suo profilo Instagram ufficiale sotto forma di Ig story.

Nel video in questione, Ida Platano è stata avvistata in compagnia di Alessandro Vicinanza, uno dei cavalieri del parterre maschile di Uomini e Donne con il quale la dama ha avuto una frequentazione.

I due, dopo varie liti e discussioni, hanno deciso di percorrere strade diverse, ma questo recente incontro tra i due potrebbe nuovamente cambiare tutto.

UeD: Alessandro Vicinanza tra due fuochi?

I sentimenti, spesso, non hanno spiegazione a livello razionale. L’unica cosa che possiamo fare è assecondarli, e cercare di farci guidare da ciò che sente il nostro cuore. Questo, probabilmente, è ciò che sta cercando di fare Alessandro Vicinanza il quale, in una delle recenti puntate di Uomini e Donne, si è detto interessato a corteggiare Roberta Di Padua.

La confessione di Alessandro ha destato molto scalpore in quanto, non molto tempo fa, il cavaliere aveva ammesso di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Ida Platano. L’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, inoltre, inerente all’avvistamento di Vicinanza e Ida insieme, ha ulteriormente ingarbugliato le cose. Come andrà finire? Per scoprirlo, non ci resta che continuare a seguire le nuove puntate del dating show.