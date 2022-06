UeD, storia finita in frantumi: si sono già detti addio | La coppia più amata di sempre

By

Una delle storie d’amore più belle, terminata di colpo. Il fan di Uomini e Donna sono distrutti. La brutta notizia arriva proprio dai social.

La triste notizia approda nelle storie Instagram dei due interessati. Pesanti sono le frecciatine che l’una rivolge all’altro. Ma perché? Cos’è successo di così grave da portare a termine un legame così bello?

Per nulla duraturo, il loro amore fatto di alti e bassi, era già stato messo alle strette diverse volte, portando i fan a credere che forse per loro non ci fosse speranza.

La conferma di queste teorie giunge proprio da lei, che sui suoi profili social pubblica una storia, accusando lui di non essersi presentato a farle visita. Ma di chi stiamo parlando? Seguiteci per scoprirlo.

Sarà tutto vero quel che lei afferma?

Sembra che le parole dure scagliate proprio da lei, Carlotta Adacher, che nelle su storie Instagram accusa Giulio Raselli di non averla raggiunta, rispondendo ad una domanda da parte di un fan che chiedeva proprio dell’ex tentatore.

Le virgolette in cui Carlotta mette la parola “rapporto” lasciano intendere he le cose tra i due non fossero davvero chiarite come si pensava, al contrario, sostiene tutto il contrario, ribadendo addirittura che se lo aspettava.

Ma non tarda ad arrivare una risposta da Giulio stesso, il quale, presumibilmente per difesa posta una storia di testo su Instagram in cui commenta “Cosa mi tocca leggere”, frase accompagnata da un’emoji di un pagliaccio.

Il botta e risposta tra carlotta e Giulia !! pic.twitter.com/53fjZ6WIfu — Marietta (@Mariettamitica) June 22, 2022

Il battibecco sui social, velato fino a quel momento, non si è deciso a fermarsi, se non con la risposta di Carlotta stessa in un’altra delle sue stories, facendo ironicamente riferimento a quella stessa emoticon che le era stata attribuita da Giulio.

I due continueranno così o essi avranno un confronto? I loro fan nuovamente distrutti dal loro ennesimo scontro.