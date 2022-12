UeD, ricovero d’urgenza per l’amata dama del trono over: cos’è accaduto

UeD, amatissima dama del trono over finisce in ospedale. Proprio lei ricoverata d’urgenza. Che cosa le è accaduto? I fan in agitazione per lei.

C’è tanta ansia e preoccupazione per un volto noto del programma di Canale 5, Uomini e Donne. Una dama conosciutissima finisce ricoverata in ospedale.

UeD, preoccupazione per una dama del trono over

Notizie poco confortanti per i telespettatori di Canale 5. I tanti fan appassionati di Uomini e Donne hanno appreso una triste notizia. Una amatissima dama del trono over è finita in ospedale, ricoverata d’urgenza.

Chi è che si è sentita poco bene? Che cosa le è successo? Uomini e Donne sta continuando ad andare in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, mostrando colpi di scena uno dietro l’altro al suo affezionatissimo pubblico.

Tra qualche settimana, la De Filippi metterà in stand-by la sua trasmissione per le vacanze natalizie ma buona parte delle situazioni irrisolte di dame e cavalieri, di tronisti e corteggiatori che potevano tenerci con il fiato sospeso, sono state rivelate.

Eppure, lo sappiamo che Maria De Filippi continuerà a stupirci. Il suo programma non sarebbe lo stesso senza i colpi di scena che lo caratterizzano. A proposito di questo, più che un colpo di scena, arriva un colpo al cuore.

Avete visto che cosa è successo alla amatissima dama del trono over? Proprio lei a seguito di un malore, ricoverata d’urgenza in ospedale.

Chi è la dama di Uomini e Donne ricoverata in ospedale

Brutto malore per una dama amatissima del trono over. Lei si sente male e viene portata d’urgenza in ospedale. Stiamo parlando di Luisa Monti. La bella rossa ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi qualche tempo fa, dopo aver trovato l’amore della sua vita, Salvio, con il quale a breve convolerà a nozze.

Proprio lei, nelle scorse ore, ha fatto preoccupare i suoi tantissimi fan. Luisa non si è sentita bene e il ricovero in ospedale è stato necessario. Come sapranno i più informati, purtroppo la donna, qualche tempo fa, ha combattuto contro un brutto tumore al seno.

Ha subito diverse operazioni, oggi però quel problema sembra essere definitivamente debellato. Nelle scorse ore le è accaduto qualcosa che non ha a che fare però con la sua vecchia malattia.

Luisa è stata colpita da una sincope. Almeno questo è quello che si pensa. La donna racconta per filo e per segno che cosa è successo. Dalle sue parole si apprende che improvvisamente si è ritrovata impossibilitata a parlare e a muoversi.

Il compagno ha chiamato dunque d’urgenza il 118 che l’ha condotta in ospedale. Luisa si è sottoposta ad esami specifici, accertamenti e tac e tutto fa pensare che si sia trattato di una sincope.

Che cos’è la sincope? Uno svenimento che comporta una perdita temporanea di coscienza, generalmente è di breve durata. Per qualche ora, la protagonista di Uomini e Donne è stata ricoverata in ospedale sotto osservazione.

Ha voluto però rassicurare i suoi tantissimi fan dichiarando che le sue condizioni sono in netto miglioramento. E’ tornata anche a casa la ex dama del trono over dopo aver ricevuto i risultati negativi della tac. Anche analisi ed altri esami sono buoni, ragion per cui si è potuta ricongiungere con il suo compagno.

Finalmente Luisa di UeD potrà ora dedicarsi alla preparazione del suo matrimonio. A breve convolerà a nozze con Salvio Calabretta conosciuto proprio nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi.

I due diventeranno moglie e marito il 7 dicembre. Non si fa mancare nulla, dunque, Luisa che dopo il tumore al seno si è presa un altro bello spavento e ha fatto spaventare anche la sua famiglia e i suoi tantissimi seguitori. Ora però i brutti pensieri ha intenzione di cacciarli dalla testa: la sua mente deve avere un unico obiettivo, la felicità delle future nozze.