UeD, petali a non finire: un’altra amatissima coppia ha lasciato il programma

UeD, petali a non finire: sembra che un’altra amatissima coppia abbia lasciato il programma. Dunque c’è stata la scelta finale che si aspetta sempre con tanta ansia e entusiasmo. Vediamo le prime indiscrezioni che riguardano questa coppia.

Nel programma televisivo della De Filippi una valanga di petali è scesa nuovamente, stavolta per ricoprire un’altra nuova coppia, in seguito alla scelta finale di Nicole.E così finalmente anche la bionda e affascinante Nicole ha fatto la sua scelta, all’interno del famoso e seguitissimo programma di UeD correlato ai partecipanti senior. Ma chi ha scelto? Nelle prossime righe potrete saperne di più.

UeD, petali a non finire: le indiscrezioni trapelate dalla puntata di registrazione

Quando si parla di Uomini e Donne si parla sicuramente di un programma che fa sognare tutti noi e da tanti anni ormai, poiché ci tiene incollati alla tv tutti i pomeriggi.

Chi segue da tanto tempo questo programma televisivo di Maria, si è sempre emozionato soprattutto all’ arrivo del momento della scelta finale.

Questo succede soprattutto quando la coppia in questione è entrata nelle preferenze di tanti italiani.

Ecco che quando la coppia entra davvero nel cuore di chi la guarda, si aspetta solo un momento. Un momento speciale che vede i due sotto una pioggia di romantici petali, mentre il pubblico applaude e gioisce per la nuova coppia che si è formata. Ecco che è toccato proprio a lei stavolta, a Nicole Santinelli, protagonista femminile attuale del trono, che spesso ha affrontato delle accese discussioni con una delle partecipanti più longeve del programma, ovvero Roberta Capua.

Ma in tanti si sono chiesti alla fine chi avrebbe scelto la bella Nicole tra Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini.

Finalmente la scelta è stata fatta e si è scoperto anche il nome del prescelto, grazie alle anticipazioni derivanti dalla registrazione della puntata riguardante proprio la scelta di Nicole.

Difatti tale importante registrazione si è verificata nella giornata di ieri, 9 maggio.

In base alle notizie divulgate subito dopo sul web, la bionda tronista ha deciso di lasciare il programma con…per sapere il nome della sua scelta continuate a leggere qui sotto e lo saprete!

UeD, petali a non finire: il pretendente scelto dalla bella Nicole

Ecco dunque che Nicole ha deciso con chi formare una coppia.

Per merito delle anticipazioni trapelate dalla puntata di Uomini e Donne registrata il 9 maggio, si è venuti a conoscenza del fatto che la tronista ha deciso di uscire con Carlo Alberto.

Pertanto nel corso dei colloqui finali con entrambi, quando è arrivato il turno di Andrea Foriglio, lei gli ha comunicato che non corrispondeva alla sua scelta.

Dunque la Santinelli ha preferito propendere la sua scelta finale sul giovane Mancini, il quale le ha risposto di sì.

Ma cosa è accaduto esattamente prima della sua scelta? La tronista ha organizzato le uscite esterne con entrambi i pretendenti rimasti per lei fino alla fine.

Ecco cosa è accaduto in queste due circostanze così particolari e decisive per la scelta che poi ha fatto la bionda protagonista del trono.

Cosa è accaduto prima della scelta

Quando Nicole ha fatto l’esterna con uno dei due corteggiatori, ovvero con Andrea, quest’ultimo ha ideato una videochiamata per poter così presentare sua sorella a Nicole. Inoltre ha organizzato tutto in modo tale da portarla a casa sua, in quanto il suo desiderio in quel momento era quello di farle vedere e conoscere il mondo in cui vive ogni giorno.

Invece l’esterna con Carlo si è basata prima di tutto sulla consegna di una missiva. Il contenuto di quest’ultima serviva a rimarcare il fatto di essere un giovane molto difficile, ma aggiungendo anche la manifestazione dei suoi sentimenti per lei.

Ora torniamo al momento della scelta finale, quando Nicole ha parlato col primo dei due pretendenti. Gli affezionati telespettatori in questi casi sanno benissimo che il primo a esser chiamato, spesso non corrisponde alla scelta finale.

Insomma spesso è successo proprio questo: il primo ad essere chiamato, in un certo senso, è anche quello che non viene scelto dalla tronista. E infatti così è stato anche per Andrea che ha dovuto ricevere il suo no.

La delusione di Andrea

Foriglio quindi ha ricevuto la prima chiamata in studio da parte di Nicole.

La tronista ha iniziato rivelandogli che al principio non lo aveva realmente compreso e che, quindi, solo in un secondo momento ha cominciato ad apprezzare la sua persona.

Subito dopo, però, ha indirizzato le sue parole in maniera tale da fargli capire che lui non era la sua scelta. Infatti poi gli ha detto chiaramente che aveva deciso di uscire insieme a Carlo.

Da parte sua Andrea ha reagito con molta freddezza, un atteggiamento che ha fatto notare Gianni Sperti a tutti i presenti.

Ricordiamo che Gianni Sperti è l’opinionista storico di Maria De Filippi, lo ricordiamo anche per essere l‘ex marito di Paola Barale.

Lo stesso Sperti ha aggiunto che, secondo lui, basandosi su questo suo modo di reagire, Foriglio in realtà non era realmente interessato a Nicole.

Ma quest’ultima ha preso le difese di Andrea, spiegando che la sua risposta era in linea col suo carattere e con il suo modo di fare.

Quando è entrato Carlo in studio, la bionda tronista gli ha detto che lei ha bisogno di avere accanto un uomo capace di proteggerla. Una peculiarità che lei ha trovato in lui e che per questo motivo ha deciso di uscire con lui.

Dopo aver ricevuto una risposta affermativa da Carlo, i due sono usciti insieme dal programma della De Filippi, dopo ovviamente aver fatto scendere i famosi petali che servono proprio a incoronare il momento.

Ora questi due ragazzi potranno vivere la loro storia lontano dalle telecamere e dai litigi sorti tra Nicole e alcune dame appartenenti al parterre over. Come detto precedentemente, principalmente quelli avvenuti tra lei e Roberta, caratterizzando parecchio il percorso del trono di Nicole.

Adesso la coppia inizierà la vita a due esternamente al programma televisivo che gli ha permesso di conoscersi e di scegliersi.