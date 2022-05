UeD, lo scoop: Maria mette proprio lei sul trono a settembre | La conosciamo bene

A Maria De Filippi lei piaceva moltissimo e non poteva mancare di offrirle il trono di UeD nella prossima stagione in partenza a settembre. Vediamo di chi si tratta.

UeD è agli sgoccioli ma prima di fermarsi per la pausa estiva, i due tronisti rimasti devono fare le loro scelte.

UeD: chi sceglieranno i tronisti

Le indiscrezioni vogliono che i tronisti rimasti a UeD, Luca Salatino e Veronica Rimondi, abbiano già fatto le loro scelte durante le registrazioni già avvenute a Cinecittà. Del resto, prima della pausa estiva, i fedelissimi di UeD devono sapere se i due ragazzi avranno o meno trovato l’amore.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, non sembra andarne bene una a Gemma Galgani che non ha avuto un’esperienza proprio felice con il farmacista che era sceso per conoscerla. Mentre la sua amica, Ida Platano, continua ad avere discussioni con Riccardo.

Intanto, fioccano le indiscrezioni sui nomi dei prossimi tronisti. Durante questa edizione di UeD una corteggiatrice in particolare si è fatta parecchio notare. Maria De Filippi deve averla presa molto a cuore e quindi, stando a i rumors, le ha offerto un trono.

Sul trono ci sarà proprio lei

Non si tratta di un volto nuovo nel mondo della televisione. Nel 2017, infatti, la ragazza aveva partecipato a Miss Italia a Salsomaggiore, non aggiudicandosi il titolo ma la fascia di Miss Eleganza Campania. Stiamo parlando di Federica Aversano, 28 anni, che a UeD è stata la corteggiatrice di Matteo. Il ragazzo non l’ha scelta ma lei, prima di andare via, ha ricevuto diverse lusinghe da parte di uomini del parterre.

Non solo da parte di Armando, ma anche da parte di Alessandro che le aveva chiesto esplicitamente di conoscerla. Lei, però, non se la sentì e rifiutò.

Nata a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, ha raccontato di aver avuto un’infanzia difficile per via dell’assenza del padre. Attualmente è mamma single a sua volta di uno splendido bambino di due anni che si chiama Luciano. Benché abbia due lauree (una in Scienze Politiche e una in Giurisprudenza) ha sempre sognato una carriera nel mondo dello spettacolo.

Che il trono non possa davvero essere un trampolino di lancio per la carriera a cui Federica auspica? Intanto, quando vestiva i panni di corteggiatrice il pubblico si è diviso: c’è stato chi l’ha amata e chi l’ha odiata.