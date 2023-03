“UeD, inaspettata confessione della dama del trono over: “Era a un tumore…””

By

Ecco cosa sta succedendo a un’amatissima dama di UeD, la dichiarazione si è rivelata davvero inaspettata per i fan.

Una delle dame più conosciute del programma tv di Maria De Filippi ha, di recente, fatto una dichiarazione che ha messo in allarme molti fan della trasmissione.

UeD, la dama svela: “Era un tumore”

UeD è stato sconvolto dalla notizia trapelata a seguito di un’intervista fatta a una delle dame più amate della trasmissione. La donna ha rivelato di aver scoperto di avere un tumore.

La notizia sta facendo il giro del web e sconvolgendo i fan della trasmissione tv, che adesso si chiedono come la donna stia.

La dama del trono over ha vissuto un vero e proprio periodo negativo causato da tre avvenimenti che hanno sconvolto la sua vita: stiamo parlando di un grave lutto, dal rischio di perdere una persona cara e della scoperta di avere un tumore.

Ora in tantissimi si chiedono chi sia la protagonista del trono over di Canale 5 colpita da queste sventure. Il suo nome e la sua identità sono stati rivelati da poco.

Cos’è successo alla dama

La dama del trono over di UeD, che di recente ha fatto delle dichiarazioni inaspettate, altri non è che Aurora Tropea. La donna era senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della trasmissione di Canale 5, fino a quando non ha deciso di lasciare lo show.

Adesso, la donna, secondo alcune voci, potrebbe tornare in trasmissione per continuare con la ricerca del suo amore. Prima di tornare a Canale 5, però, la Tropea ha rilasciato una dichiarazione che ha sconvolto tutti.

Innanzitutto, la donna ha rivelato di aver subito un lutto terribile: da poco, infatti, le è morta la zia. E non è tutto, perché Aurora ha anche rischiato di perdere la madre in un terribile incidente. La mamma è ora viva per miracolo.

Infine, la Tropea ha confessato di aver scoperto di avere un terribile male. La dama del trono over, tra l’altro, lo ha scoperto per caso ed è viva per miracolo.

Aurora, infatti, aveva parlato con la cugina, alla quale avevano trovato un tumore maligno a seguito della rimozione di una cisti sul sopracciglio. La Tropea ha così pensato di farsi un check up ed è stato durante un controllo che ha scoperto di avere un tumore maligno.

In particolare, da un esame istologico è risultato che la donna avesse un neo maligno, che si era ramificato. Aurora ha seriamente rischiato di perdere la gamba.

“Era a un tumore…”

Ora, però, a quanto pare, Aurora è fuori pericolo, ma continua a farsi controllare per vedere se ci sono novità. Nel frattempo, però, la Tropea è andata avanti con la sua vita e vuole continuare con la ricerca dell’amore della sua vita.

E’ per questo che si parla di un suo ritorno a Canale 5, nel parterre di Maria De Filippi che già tempo fa la aveva accolta con grande entusiasmo. Ai fan non rimane altro che attendere per rivederla in tv.