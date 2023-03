Com’è andata la partita della Lazio di Conference League

A causa della certa concomitanza con la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League della Roma allo stadio Olimpico, la Lazio ha giocato oggi la sua partita in casa per gli ottavi di finale di Conference contro l’AZ Alkmaar.

I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno perso con il risultato di 1-2 contro gli olandesi: al bellissimo gol di Pedro Rodriguez su assist di Mattia Zaccagni, ha risposto a fine primo tempo Vangelis Pavlidis, che ha approfittato di un errore di Sergej Milinkovic-Savic, dopo vari occasioni sprecate, poi, nella seconda frazione, è arrivata anche la rimonta della squadra di Pascal Jansen, che ancora una volta ha sfruttato al meglio una palla persa dalla Lazio per colpire la porta difesa da Luis Maximiano.

La Lazio ha perso all’Olimpico l’andata degli ottavi di finale di Conference League contro l’AZ Alkmaar

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura agli ottavi di finale di Conference League della Lazio di Maurizio Sarri contro l’AZ Alkmaar. Senza, ancora una volta, il capitano e bomber Ciro Immobile, il tecnico toscano, il vero autore della vittoria contro il Napoli di venerdì scorso, è dovuto ricorrere al tridente con Felipe Anderson nel ruolo di falso nove, supportato sulle fasce da Pedro Rodriguez e Mattia Zaccagni.

Per il resto, l’ex allenatore della Juventus, e anche dei partenopei, schiera la formazione tipo a eccezione del portiere – Luis Maximiano viene preferito a Ivan Provedel -, del terzino destro – Manuel Lazzari viene schierato al posto di Elseid Hysaj – e Patric guida la difesa con accanto Nicolò Casale. Anche l’uomo che ha consentito di portare a casa tre punti pesanti dal Diego Armando Maradona, Mathias Vecino, viene lasciato in panchina, e al centro della mediana Sarri ritrova Danilo Cataldi.

Pascal Jansen, il mister degli olandesi, che sono terzi in campionato alle spalle del Feyenoord e di un Ajax non troppo brillante, risponde al 4-3-3 con un modulo a specchio con i suoi interpreti migliori.

Parte decisamente meglio la Lazio, che riesce a sbloccare il risultato subito con un gran gol dell’ex Barcellona su assist dell’esterno italiano. La rete è quasi un marchio di fabbrico dell’attacco dei biancocelesti, perché l’azione che porta al vantaggio inizia proprio a partire da un recupero a metà campo del brasiliano, che trova Zaccagni e, appunto, Pedro.

L’AZ Alkmaar, però, cresce e prende campo, spesso più per demerito della squadra di casa che per veri e propri slanci. Al 45esimo, proprio da un errore in disimpegno e vicino all’area dei capitolini di Sergej Milinkovic-Savic, arriva il pareggio del greco Vangelis Pavlidis che buca la porta difesa del portoghese con un tiro sul primo palo.

Il serbo ha i suoi piedi, poco dopo, la palla che potrebbe portare la Lazio negli spogliatoi in vantaggio, ma una parata di Mathew Ryan fa infrangere il destro del capitano sulla traversa.

Al rientro in campo, Sarri lancia Alessio Romagnoli al posto di Casale che prima del duplice fischio, in seguito a una caduta, si era fatto male alla spalla. A partire meglio, ancora, sono i biancocelesti, che sprecano però davvero tanto e vengono ancora una volta puniti dagli olandesi, e ancora una volta in seguito a una palla persa. Stavolta a sbagliare, e nell’area avversaria, è Pedro (anche se in compresenza con Milinkovic-Savic). Si crea l’occasione per ripartire e costruire, e soprattutto per segnare: è il terzino classe 2003, Milos Kerkez, al 62esimo a completare la rimonta dell’AZ.

La Lazio reagisce subito, e anche con i nuovi interpreti – Mattia Cancellieri entra al posto dello spagnolo e l’uruguaiano rileva Cataldi -, la porta degli olandesi, però, sembra stregata per loro. Anche Vecino, ancora, dalla distanza, proprio come contro il Napoli, ci prova, ma il portiere australiano è attento.