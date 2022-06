UeD, colpo di scena: proprio loro presto genitori | Fiocco azzurro al trono di Maria

By

Sembrerebbe che a UeD non tutte le delusioni vengono per nuocere. Ecco quello che è successo ad un ex corteggiatore che diventerà papà bis.

Il corteggiatore in questione di UeD non fu la scelta della tronista di turno ma nei tre anni che sono seguiti ha avuto tanti successi personali.

UeD: le sorprese non finiscono mai

Fu uno dei corteggiatori a UeD di Teresa Langella. La ragazza, però, decise di non sceglierlo. Da allora Antonio Moriconi ne ha fatta di strada e ha avuto tanti successi, soprattutto a livello personale. Egli, nonostante la batosta, ricorda l’esperienza a UeD in modo positivo poiché lo ha fatto crescere e divertire allo stesso tempo.

Dopo aver lasciato il parterre di UeD, trascorso un anno, l’ex corteggiatore è riuscito a trovare la sua anima gemella fuori dal programma. Si chiama Iulia Sciumè. Il loro incontro fu proprio come in un film.

Lui la vide in un locale a Milano. Benché fosse molto affollato, riuscì a captare il suo sguardo fra tanti e fu colpo di fulmine. Era l’inizio del 2020. Lui era a Milano per poco ma dopo poco tempo, dopo essere tornato a Roma, decise di risalire a Milano per andare dalla sua Iulia.

Da quel momento sono passati due anni e i due formano una coppia fissa. Il loro è un periodo idilliaco poiché si stanno godendo la loro bimba Isabel. La nascita della piccola è avvenuta lo scorso tre maggio.

L’ex corteggiatore di UeD ha confessato di aver sempre voluto diventare papà e, in particolare, un papà giovane.

Antonio Moriconi di nuovo papà

Moriconi ha confessato al magazine di UeD che, in realtà, dopo Isabel lui e Iulia non hanno alcuna intenzione di fermarsi. La sua idea, sarebbe quella di avere anche un maschietto. Avere un altro figlio è un’idea che ha in comune con la sua compagna.

Del resto, lui stesso al Magazine ha raccontato di non saper descrivere l’emozione di gioia e stupore che ha provato quando ha preso per la prima volta in braccio la sua bambina.

Quando, nel corso dell’intervista, gli è stato chiesto se il prossimo passo sarà il matrimonio, l’ex corteggiatore di UeD ha affermato che, per il momento, non è nei loro piani. E’ nei loro piani, invece, quella di educare Isabel a far valere le proprie idee.