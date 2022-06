“Si vedeva tutto”, Letizia di Spagna fuori di sé: mai nessuna reale è andata in giro così | FOTO

By

Letizia di Spagna è famosa anche per i suoi look sempre impeccabili e alla moda. Stavolta, però, sembra abbia mostrato un po’ troppi centimetri di pelle. Vediamo perché.

Quello che ha indossato Letizia di Spagna non è proprio un abito che si inserisce nel royal dress code.

Letizia di Spagna fashion victim?

I rituali di corte sono stati spesso stravolti da Letizia di Spagna a cui piace dare scosse alla monarchia spagnola. Anche se il suo arrivo potrebbe essere considerato tradizionale, le sue scelte, sono state, via via accettate e hanno ripagato.

Letizia di Spagna, infatti, ex giornalista, è stata in grado di aver aumentato l’interesse dei giovani spagnoli nei confronti della monarchia.

In una delle sue ultime apparizioni pubbliche, Letizia di Spagna ha sconvolto ancora una volta per via di una sua scelta di stile.

L’evento in questione si è tenuto a Valencia, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Letizia di Spagna, in quella sede, ha avuto il compito di assegnare le Medaglie d’Oro 2022 della Croce Rossa spagnola.

In quell’occasione, infatti, ha indossato un abito di gran moda, molto particolare che, però, poco si addice ad un dress code reale. Vediamo perché.

L’abito cut-out

Gli abiti cut-out sono molto di tendenza per la primavera/estate 2022. Si tratta di abiti realizzati con dei tagli strategici nel tessuto, per lasciare intravedere parti del corpo.

Nel caso di Letizia di Spagna, la parte del corpo messa in evidenza era una porzione di addome, particolarmente scolpita. In pratica, si vedeva quasi tutto.

L’ex giornalista si è mostrata a suo agio anche se ha avuto a che fare con una delegazione internazionale. A sorprendere anche il colore dell’abito: un bellissimo rosa fucsia.

All’abito la principessa ha abbinato una borsa e delle scarpe dal tacco vertiginoso dello stesso colore. Fatta eccezione che per l’oblò sull’addome e i tagli che scoprivano la pelle, il modello era particolarmente semplice: lungo fino alle caviglie, maniche lunghe, senza scollatura.

A realizzarlo è stato il marchio spagnolo Cayro Woman. Il suo costo? Veramente accessibile a tutti poiché il brand appartiene alla fascia low cost.

Il fatto che la principessa non abbia scelto un abito di haute couture costituisce un altro tratto distintivo della sua modernità. Del resto, il suo concetto di eleganza potrebbe essere ricollegato ad attitudine e disciplina con la giusta dose di intelligenza.