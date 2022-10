UeD, colpo di scena: è uscito dal programma insieme a lei | Che mazzata per Ida

Un vero colpo di scena a UeD e Ida ci è rimasta di stucco. Non ci crederete ma lui è uscito con questa lei.

Per tutti gli appassionati di Uomini e Donne, c’è una notizia che vi lascerà sicuramente di stucco così come è successo a Ida Platano. Un insieme di uscite e di intrecci che portano i telespettatori a non capire più nulla: è una vendetta oppure nessuno di loro riesce a capire con chi desidera stare?

Una trama lunga anni, che ora ha toccato nel vivo Ida e scatenerà qualcosa di veramente incredibile nelle prossime puntate di UeD. Scopriamo insieme chi è il lui che è uscito con questa lei?

Ida Platano e Alessandro: che cosa provano l’uno per l’altra?

Chi segue ogni giorno Uomini e Donne si sarà reso conto di quello che sta accadendo in studio e fuori dallo studio. Il ritorno di Roberta Di Padua ha scatenato non poche polemiche da parte di Ida, nonostante l’abbraccio di pace tra le due chiesto da Maria de Filippi.

Alessandro Vicinanza si è ritrovato a corteggiare Roberta, dopo aver ballato con lei un paio di volte e scoperto di avere molte cose in comue. Nonostante la Di Padua lo abbia “messo in guardia” in merito ad uno stile di vita diverso e la presenza di un figlio – Alessandro non demorde ed è pronto a corteggiarla.

Ida Platano, come abbiamo visto, non ha reagito molto bene a questo corteggiamento. Il fatto è che le due donne sembrano proprio avere gli stessi gusti in fatto di uomini, tanto da minare la serenità all’interno dello studio di Canale 5.

Tuttavia, dopo le dichiarazioni di Alessandro per Roberta ci sono molti gossip in merito all’uscita a cena proprio con Ida – come evidenziato da Isa&Chia. Ma il bello deve ancora essere raccontato, perchè ci sarà una uscita che metterà sicuramente la Platano in crisi.

Ida ci resta di stucco: ecco con chi è uscito Riccardo Guarnieri

Per chi non dovesse ricordarselo, il bel Riccardo Guarnieri era uscito con Roberta di Padua dal programma Uomini e Donne. Le cose tra i due non sono poi andate nel migliore dei modi, infatti abbiamo potuto vedere il ritorno di Riccardo dall’inizio del programma che ha cercato di riconquistare Ida.

Un intreccio clamoroso, che ora aggiunge un piccolo tassello al puzzle. Come si legge su Isa&Chia e altri media che si occupano di gossip, il bel Guarnieri è stato pinzato a cena con una donna: una immagine che farà restare sicuramente Ida di stucco.

Ebbene sì, Roberta Di Padua è stata fotografata a cena con Riccardo Guarnieri. Questo è avvenuto dopo la registrazione del 7 ottobre 2022, decidendo sicuramente di andare a cena insieme e fare quattro chiacchiere. Ma su cosa? Di che cosa dovevano discutere i due dopo la loro rottura?

Non vediamo l’ora di vedere la reazione di Ida in studio, dopo che avrà scoperto