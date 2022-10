“Di nuovo insieme”, Michelle Hunziker scoop: il dolcissimo scatto non mente

By

Michelle Hunziker, arriva il dolcissimo scoop che fa scoppiare di gioia il cuore dei suoi tantissimi fan: lo scatto li incastra, loro di nuovo insieme. Finalmente!

Che meravigliosa notizia per i tantissimi seguitori della conduttrice svizzera. Arriva la notizia che nessuno si aspettava: loro beccati di nuovo insieme. Lo scatto rubato è la conferma ufficiale dell’amore che rinasce.

Michelle Hunziker felice come non mai

Michelle Hunziker sta attraversando forse uno dei periodi più belli e magici della sua vita. Ha ricevuto una notizia meravigliosa solo qualche settimana fa: sua figlia Aurora, la primogenita nata dalla sua relazione con il cantante Eros Ramazzotti, è in dolce attesa e presto la renderà nonna.

Qualche ora fa, la figlia d’arte ha tenuto un baby shower durante il quale si è scoperto anche il sesso del futuro nascituro, un maschietto. La conduttrice svizzera e il cantante italiano dunque, tra soli pochissimi mesi, si ritroveranno a vivere una magica esperienza, quella di nonni, tra le più belle in assoluto.

Ma per Michelle la gioia non è solo quella di diventare nonna. C’è anche un’altra notizia, uno scoop clamoroso lanciato dal settimanale Chi che fa impazzire i fan della bella svizzera. Sapete con chi è stata beccata la bella Hunziker? Proprio con lui, loro finalmente di nuovo insieme! Arriva lo scatto che non mente e che è la conferma “ufficiosa” del loro ritorno di fiamma.

Beccati insieme, lo scatto rubato emoziona i social

Michelle Hunziker è pronta a riprovarci. La conduttrice beccata proprio con lui. Il ritorno di fiamma sembra essere confermato da questo scatto che non lascia più alcun dubbio. La bella presentatrice svizzera pare si stia (ri)frequentando con il suo ex marito, Tomaso Trussardi.

A lanciare lo scoop clamoroso è Alfonso Signorini. Il direttore di Chi ha pubblicato sul suo settimanale, proprio in copertina, uno spazio dedicato alla conduttrice svizzera e all’imprenditore di moda.

Secondo quanto si può apprendere dallo scoop di Signorini, Tomaso Trussardi nelle scorse ore ha raggiunto, di mattina, la casa milanese della Hunziker per uscirne poi soltanto il giorno dopo. Dunque l’imprenditore di moda avrebbe passato la notte a casa della ex moglie, chiaro segnale, forse, che i due ci stanno riprovando.

D’altronde, come può finire così, all’improvviso, un amore meraviglioso e soprattutto un matrimonio lungo 10 anni? Ricordiamo a tutti che solo qualche mese fa, più precisamente il 18 gennaio 2022, con un comunicato Ansa in forma congiunta, la bionda conduttrice di Striscia la notizia e l’imprenditore di casa Trussardi avevano annunciato all’Italia tutta la loro separazione e la fine del loro matrimonio dopo un decennio trascorso insieme.

Vero è che i due sono rimasti anche in ottimi rapporti e ancora oggi continuano a vedersi per crescere insieme le figlie che sono nate durante il loro matrimonio, Sole e Celeste. Tutti però sono rimasti sconcertati dalla loro separazione, nessuno pensava che le cose tra di loro non andassero più bene.

Finalmente però Alfonso Signorini torna a far scoppiare di gioia il cuore dei fan della coppia. Lo scatto rubato pare essere una conferma del ritorno di fiamma. Gli utenti social sono felicissimi. Proprio come accaduto con Stefano e Belen anche con Michelle e Tomaso da sempre c’è la speranza dei fan di rivederli insieme e forse il loro sogno si è avverato.

Per il momento, nessuno chiacchiera né conferma ma neanche smentita, da parte dei diretti interessati. D’altronde però lo sappiamo, Michelle è riservatissima sulla sua vita privata e anche sulla sua storia con Giovanni Angiolini, conclusasi da poco, non ha mai proferito parola. Bisognerà attendere altri scoop e paparazzate che confermino questa inattesa rinascita d’amore.