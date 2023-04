Due morti nell’incidente di questo pomeriggio in Alta Val Torre, nei pressi di Udine. I corpi delle vittime sono state trovate carbonizzate.

Tragedia in Alta Val Torre, nella zona dei Musi. A Lusevera, in provincia di Udine, due persone hanno perso la vita dopo un incidente su un ultraleggero. Il velivolo è stato rinvenuto tra le fiamme dai soccorritori, che non hanno potuto fare altro che costatare la morte delle due persone a bordo. Le fiamme hanno attirato l’attenzione dei passanti che hanno dato subito l’allarme, ancora da accertare le cause dello schianto.

Udine, si schianta un aereo ultraleggero: due morti

Un ultraleggero, verosimilmente a motore, è precipitato nel tardo pomeriggio di oggi a Udine. La zona, quella di Alta Val Torre, è stata avvolta dalle fiamme dopo la caduta nei pressi di un bosco. Dei passanti, accortisi del fumo, si sono recati sul posto prima di chiamare i soccorsi. Il velivolo si è schiantato al suolo e i passeggeri all’interno non hanno avuto alcuna possibilità di sopravvivere venendo inghiottiti dalle fiamme.

Una volta a terra infatti l’ultraleggero è esploso – hanno raccontato i testimoni alle forze dell’ordine – e i corpi dei due a bordo sono stati trovati carbonizzati. Non è chiaro ancora il motivo dell’incidente – avvenuto nel comune di Luservera. L’Ansa ha riportato che sul posto fossero immediatamente arrivati i vigili del fuoco per prestare soccorso. I pompieri hanno poi spento le fiamme provenienti dal velivolo. Sul posto anche il soccorso alpino e un’ambulanza a terra.

Non chiara la dinamica dell’incidente

Adesso si indaga sul motivo dello schianto del velivolo. Non sono emersi ancora ulteriori dettagli, ne le identità delle due vittime che devono ancora essere identificate. Non è chiaro se la causa della morte dei passeggeri sia stato il fumo o l’impatto col suolo dell’aereo. Su tutte le dinamiche indagano la Guardia di finanza, coordinata dalla Procura di Udine, insieme alla compagnia di Tolmezzo-Cividale del Friuli.

La zona è quella dei Musi, in provincia di Udine nel comune di Lusevera, si legge da fonti locali. Tre le chiamate alle forze dell’ordine del Friuli Venezia Giulia da parte di alcuni passanti, che hanno segnalato l’esplosione.

Lo scorso marzo a Varese, un ultraleggero in manovra di atterraggio aveva urtato i cavi della luce andandosi a schiantare al suolo ma in quell’occasione il pilota, un uomo di 79 anni, era riuscito miracolosamente a rimanere in vita. L’unico disagio fu per la popolazione di Cantello, piccolo comune della provincia di Verse, che rimase senza corrente per diverse ore.

Nel maggio del 2022 in Puglia a Trani due ultraleggeri erano entrati in collisione, causando 2 vittime – un coppia, moglie e marito – mentre il pilota di uno dei due velivoli rimasto ferito era riuscito a salvarsi.