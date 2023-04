Fastidiosissimi aghi di pino che intasano le grondaie e giardino: come comportarsi

Se gli aghi di pino del nostro giardino danneggiano il giardino o le grondaie dei vicini, c’è qualcosa che siamo tenuti a fare. Ecco cosa.

La convivenza tra vicini non è sempre facile, specialmente quando c’è di mezzo una pianta come il pino. Gli aghi di pino possono infatti cadere sulla proprietà dei vicini e causare fastidi, come intasare le grondaie o sporcare il giardino o il vialetto. Se ci troviamo in questa situazione come proprietari dell’albero, ci tocca fare qualcosa per risolvere il problema. Vediamo come dobbiamo comportarci.

Cosa fare in caso di aghi di pino fastidiosi per i vicini

Capita a volte che i litigi tra vicini avvengano per colpa degli aghi di pino. I pini potrebbero essere infatti piantati sul confine tra la nostra abitazione e quella dei vicini. I vicini potrebbero lamentarsi che gli aghi di pino sporcano la loro proprietà e intasano le grondaie. Cosa dobbiamo fare in quanto proprietari dell’albero?

Innanzitutto, è importante saper distinguere tra i nostri diritti e quelli dei nostri vicini. Come proprietari dell’albero, abbiamo il diritto di tenerlo, ma allo stesso tempo dobbiamo rispettare i diritti dei nostri vicini di non subire danni alla loro proprietà. Questo significa che, se gli aghi del pino stanno cadendo sul giardino del vicino, dobbiamo intervenire per risolvere il problema.

Potremmo pensare che una volta che abbiamo tagliato i rami in modo che non entrino nel confine del vicino, non possiamo fare altro. In fondo, non possiamo controllare il vento. In realtà, abbiamo torto a pensarla così. Infatti, anche se non è necessario che abbattiamo il pino, spetta a noi sostenere le spese di pulizia del giardino del vicino.

Questo è attestato a livello giuridico, infatti la sentenza 1260/2008 della Corte di Cassazione ha stabilito che il soggetto che viene danneggiato dalla caduta degli aghi di pino è in diritto di richiedere la pulizia delle zone danneggiate. Tale pulizia dovrà essere a carico del proprietario dell’albero.

La mia libertà finisce dove inizia la tua

La sentenza della Corte di Cassazione che abbiamo appena menzionato stabilisce un precedente per le norme di comportamento da seguire in caso non solo di danni provocati dagli aghi di pino, ma di ogni conflitto del genere.

La sentenza ha infatti specificato che i rapporti tra i vicini devono essere disciplinati in base a un principio fondamentale. Questo principio prevede che si ha il diritto di godere di una cosa (come un albero in giardino) fintantoché non si sorpassano i limiti dei diritti dell’altro.

Ciò vuol dire che se noi abbiamo il diritto di avere un albero in giardino, i nostri vicini hanno il diritto di non subire danni alla loro proprietà. E nel caso in cui questo avvenga, l’articolo 2043 del Codice Civile stabilisce che il vicino ha diritto ad essere risarcito per il danno ingiusto che ha subito.

Per riassumere, quindi, se gli aghi di pino del nostro albero stanno causando fastidio al vicino, dobbiamo prendere provvedimenti per risolvere il problema e sostenere le spese della pulizia o della rimozione degli aghi. La cosa migliore da fare è parlare con il vicino e cercare di trovare un accordo amichevole.

Se questo non è possibile, possiamo ricorrere all’aiuto di un esperto. In ogni caso, dobbiamo ricordare che siamo responsabili dei danni causati alle proprietà dei nostri vicini e dobbiamo risarcirli per il danno subito.