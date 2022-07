Odessa, attacco al porto: “Raid ha colpito il grano”

Secondo Yuriy Ignat intanto, portavoce delle difese ucraine, l’attacco missilistico di Odessa ha colpito esattamente il grano.

Un attacco oltraggioso, secondo gli Stati Uniti, che sottolinea la crudeltà delle operazioni di Mosca mirate a usare il cibo come arma per distruggere il nemico. Lo ha dichiarato l’ambasciatore americano Bridget Brink in Ucraina dopo gli attacchi di Odessa. Gli USA intanto preparano ulteriori aiuti per l’Ucraina, con assistenza militare e 270milioni di dollari, insieme a droni Phoenix Ghost e nuovi sistemi missilistici.