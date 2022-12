Ucraina: Joe Biden pronto a parlare con Vladimir Putin, le novità

By

Il conflitto in Ucraina continua e le forze politiche di tutto il mondo cercano strade diverse per la possibile pace. Joe Biden si dice pronto a parlare con Vladimir Putin, ecco le ultime dichiarazioni.

Ancora notizie dagli USA per quanto riguarda la guerra in Ucraina e le posizioni del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden che, secondo le ultime dichiarazioni sarebbe pronto a intavolare un dibattito con Putin.

Il conflitto tra russi e ucraini continua senza sosta, ma la Nato e l’UE sono pronte ad attuare piani pacifici per tentare un arresto prima dell’estate.

Joe Biden pronto al dibattito con Vladimir Putin

Linda Thomas Greenfield, l’ambasciatrice USA alle Nazioni Unite, ha dichiarato in un’intervista con Al-Jazeera, la volontà di Joe Biden di parlare e dibattere con il presidente russo Vladimir Putin.

Secondo quanto riportato dall’ambasciatrice, il Presidente degli Stati Uniti d’America è disposto a intavolare un dibattito con Putin, per parlare di un possibile disegno di pace per l’Ucraina.

È disposto a parlare con Vladimir Putin di un piano di pace. La decisione di porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina è nelle mani di Putin. La diplomazia è la via per porre fine alla guerra.

Già due settimane fa, Joe Biden aveva dichiarato durante la visita di stato in Francia dal presidente francese Emmanuel Macron, di voler aprire un dialogo con Putin.

In una conferenza stampa congiunta con Macron, infatti, aveva aperto alla possibilità di un dialogo, nonostante abbia confermato di non avere piani immediati per contattare il presidente russo.

Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina

In queste ore, anche Papa Francesco ha ribadito quanto sia difficile e inammissibile la situazione in territorio ucraino.

Il pontefice, durante un’intervista al quotidiano spagnolo Abc, non vede buone prospettive per la guerra in Ucraina, scoraggiato una possibile fine a breve termine.

Il Papa parla di interessi, che provengono da tutto il mondo: interessi per armi, da usare e vendere. I suoi messaggi, dice, non vengono ascoltati:

Faccio quello che posso. Non ascoltano. Ciò che sta accadendo in Ucraina è terrificante. C’è un’enorme crudeltà. È una cosa molto seria. Ed è questo che denuncio continuamente

Intanto, il sindaco di Kiev ha annunciato il ripristino del sistema di riscaldamento, perso dopo l’ultimo bombardamento russo che ha preso di mira gli impianti idrici ed elettrici, come riporta il Guardian.

Questa mattina, le temperature nella capitale e in molte zone del Paese sono scese sotto lo zero e si prevedono settimane e giorni ancora più duri, che porteranno anche temperature a -6°.