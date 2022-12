Argentina-Francia: Mbappè sfida Messi per il campionato del mondo

L’ultimo atto del mondiale vede di fronte l’Argentina di Leo Messi e la Francia di Kylian Mbappè in una partita decisiva per i numeri 10 e per due paesi interi che sognano di salire sul tetto del mondo.

I transalpini sono campioni del mondo in carica e scenderanno in campo con l’obiettivo di confermarsi come la nazionale più forte del mondo, la Seleccion va alla ricerca di un mondiale che ormai manca da troppi anni e si aggrapperà a Messi per tentare ci compiere l’impresa.



Il mondo del calcio si ferma, Argentina e Francia si affrontano nella partita più attesa dell’anno con l’obiettivo di salire sul tetto del mondo.

Per quanto fatto non solo in queste settimane ma negli ultimi anni è impossibile non dare favorita la Francia di Didier Deschamps: i transalpini sono campioni del mondo in carica ed anche in Qatar hanno dimostrato la loro superiorità arrivando in finale con un cammino netto ed autoritario.

L’Argentina, dopo un avvio difficile, ha iniziato a convincere ed oggi si aggrapperà nuovamente a Leo Messi che sulle orme di Maradona proverà a portare la coppa più ambita del mondo nel suo Paese.

Riflettori puntati ovviamente sui numeri 10: compagni di squadra al Paris Saint-Germain, Mbappè e Messi sono al momento i due calciatori più forti del mondo: il francese sfrutterà la freschezza atletica dei suoi 24 anni, l’argentino la sua infinita classe e tecnica.

Argentina con il 3-5-2, davanti confermato Julian Alvarez

Scaloni non ha più dubbi, insieme a Messi in attacco ci sarà ovviamente Julian Alvarez che viene dalla straordinaria doppietta segnata nella semifinale contro la Croazia e proverà a trascinare anche stasera la squadra argentina.

Ancora panchina invece per Di Maria e Gomez, a sinistra confermato Mac Allister.



Tra i pali ovviamente Emiliano Martinez, davanti a lui Romero, Otamendi e Lisandro Martinez.

A centrocampo la regia sarà affidata a De Paul ed Enzo Fernandez con Molina e Acuna che giocheranno sulle corsie laterali.

Davanti la coppia offensiva sarà quella affidata a Leo Messi e Julian Alvarez con Lautaro Martinez che inizierà dalla panchina.

Francia con il 4-2-3-1, in attacco c’è Giroud

Non dovrebbero esserci problemi per Olivier Giroud che ha preso una botta in allenamento ma stringerà i denti e scenderà in campo dal primo minuto.

Deschamps recupera anche Rabiot che torna titolare al fianco di Tchouameni.



Tra i pali confermato Lloris, davanti a lui pronti Koundé, Varane, Upamecano e T. Hernandez.

Tchouameni e Rabiot in cabina di regia con Dembelé, Griezmann e Mbappé a supporto dell’unica punta Giroud.

La finale sarà trasmessa alle ore 16 italiane e sarà visibile in diretta in chiaro sui Canali Rai ed in streaming tramite l’app Rai Play.