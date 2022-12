La situazione in Ucraina continua a peggiorare e tra le vittime e i tanti morti che si sono registrati nell’ultimo periodo, questa volta c’è anche una famiglia. Sembra infatti che questa sia stata massacrata con dei colpi di pistola in testa e purtroppo tra le vittime ci sono anche tre bambini. La crudeltà dell’uomo non si ferma davanti a niente e questa volta a perdere la vita oltre ai genitori sono stati 3 bambini di 1,7 e 9 anni. Questo è quello che è stato riportato dai media ucraini, raccontando la tragicità dei fatti avvenuti nella regione di Zaporizhzhia.

In Ucraina, sembra che una famiglia sia stata massacrata con colpi di pistola in testa. Un’atrocità che ha tolto la vita alle vittime, tra cui tre bambini. i piccoli avevano solo 1,7 e 9 anni e sono stati brutalmente massacrati. Zelensky ha commentato i combattimenti che si stanno registrando nelle aree del Donbass, definendoli difficili e dolorosi per le truppe ucraine.

Vediamo più da vicino la tragedia avvenuta ieri e le parole di Zelensky a riguardo.

Le parole del presidente Zelensky

Nella regione di Donetsk, a quanto riportato dai media ucraini, una povera famiglia composta da 8 persone è stata brutalmente uccisa ieri. La città di Makiivka è stata infatti occupata dai russi, colpevoli di questa tragedia. Le vittime sono state uccise poichè colpite alla testa con colpi di pistola.

Purtroppo tra le vittime sembrerebbero esserci anche tre bambini di 1,7 e 9 anni. L’omicidio è avvenuto nel quartiere di Chervonogvardeisky con una brutalità non umana. I combattimenti nell’ultimo periodo che stanno avvenendo in Donbass sono a dir poco difficili e a confermare tutto è stato il presidente Zelensky.

I fatti avvenuti ieri

Sembra proprio che delle persone armate con dei fucili di assalto abbiano ucciso una famiglia composta da 8 persone. Tre di loro erano dei bambini che non superavano nemmeno i 10 anni di età. Sembra inoltre che a seguito della carneficina, diverse persone armate sono fuggite poi in auto.

A raccontare i fatti sono stati i media ucraini, che hanno tenuto a ricordare che il mese scorso dei soldati russi hanno sparato ad una famiglia nella regione di Zaporizhzhia. Tra le vittime anche i due figli. A quanto riportato il marito aveva cercato di difendere la moglie dalle molestie da parte dei militari e per questo motivo sono stati uccisi senza tentennare.

Questa purtroppo è solo uno dei terribili avvenimenti avvenuti in questo periodo di guerra. Sembra infatti che più del 60% delle infrastrutture presenti all’interno della città di Bakhmut, si sono trasformate in teatro per combattimenti. La zona infatti è ormai distrutta dal dolore e dal sangue versato in questo periodo doloroso e complicato per l’Ucraina. La Russia continua a bombardare costantemente Bakhmut adottando la tattica della terra bruciata.