Qui si nasconde un gattino: solo chi ha una mente forte e profonda lo trova

Nell’immagine dinanzi ai tuoi occhi si nasconde un piccolo e dolce gattino: lo hai individuato? Solo chi ha una mente profonda riesce a trovarlo.

Se anche tu riesci a individuare il gattino in questo armadio in meno di 10 secondi rientri allora nella categoria dei cervelloni: hai trovato il dolce felino?

Giochi ottici per la mente: quando il cervello si sbaglia

Quante volte ti sarà capitato di vedere sui vari social network come Facebook dei giochi di illusioni ottiche capaci di mettere in crisi il tuo cervello? Le illusioni ottiche sono sicuramente sorprendenti, divertenti ed eccitanti per la mente umana, piccole sfide per i nostri sensi che ci affascinano e mettono in moto il nostro cervello.

Quali figure si muovono? Ci sono dei volti o degli oggetti nell’immagine? E quante cifre riesci a contare? Tante volte abbiamo risposto sicuramente a queste domande ritrovandoci di fronte a giochi mentali che talvolta diventano trend mondiali tali da affascinare Nazioni intere.

Anche la scienza ha approfondito la questione delle illusioni ottiche arrivando alla conclusione che, in talune occasioni, per esempio di fronte ai giochi mentali, il nostro cervello talvolta elabora le informazioni in maniera sbagliata.

Per quale ragione? Perché la mente umana è programmata per la logicità e trovare il significato in situazioni di confusione attraverso la vista, destabilizza la nostra mente. Ad esempio, in questo caso, nell’immagine che ti abbiamo appena presentato tu sei in grado di individuare il gattino?

Perché sì, un dolce felino è nascosto proprio in questo armadio caotico e disordinato! Se anche tu lo trovi e pure in meno di 10 secondi, significa che hai una mente forte e profonda.

Dove si trova il gattino?

Le illusioni ottiche sono dei test carini e divertenti che aiutano anche la mente a rimanere in forma. Capaci di distogliere la realtà alterando la visione delle cose, questi giochi mentali mettono a dura prova le tue capacità cognitive.

Per esempio, nell’immagine che hai davanti ai tuoi occhi, tu riesci ad individuare il gattino? Se lo trovi in meno di 10 secondi significa che hai una mente forte e profonda. In questo complicato quiz visivo, perché individuare il gattino non è sicuramente semplice, soltanto il 2% dei partecipanti a questo gioco mentale è riuscito a trovare il gattino che si nasconde nell’immagine ed entro il limite di tempo pari a 10 secondi.

Le statistiche sono varie. C’è chi ci è riuscito in 25 secondi, che in 30 e chi in un minuto. C’è però anche chi invece forse sta ancora cercando il felino. E tu ci sei riuscito? Le illusioni ottiche mettono a dura prova la nostra mente perché il campo visivo riceve segnali confusi e di una realtà distorta.

Ciascuno può avere percezione diversa di oggetti, immagini o arredamenti che cambiano anche a seconda della prospettiva individuale. Attraverso la tua intelligenza però, potrai sicuramente puntare tutto sulla tua concentrazione e attenzione e trovare il gattino nell’armadio.

Il segreto per risolvere questi giochi mentali? Non pensare troppo! Bisogna sì usare agilità mentale e non perdere tempo ma senza soffermarsi su dettagli inutili che abbassano la concentrazione.

La soluzione del quiz visivo

Insomma, sei riuscito oppure no a trovare il gattino? E soprattutto, quanto tempo hai impiegato? 10 secondi o di più? Intanto ti sveliamo la soluzione: il gattino si trova nella parte destra della immagine, in basso, proprio dietro le scarpe gialle!

Adesso lo hai visto? Di colore nero sicuramente non passa inosservato, ma il tuo cervello lo ha individuato? Se anche tu sei riuscito a trovare il dolce felino in 10 secondi o anche meno significa che hai davvero una mente forte e profonda per cui ti facciamo i nostri complimenti!

Se invece hai avuto difficoltà a trovare il pelosetto a quattro zampe, non preoccuparti! La prossima volta sarai più fortunato. Se anche tu vuoi trovare facilmente la soluzione a questi giochi di illusione ottica devi continuare ad allenare il cervello. Stimoli cognitivi danno l’input alla mente a diventare più sveglia, concentrata e attenta.