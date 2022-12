Le agenzia di stampa russe hanno riferito che Dmitrj Rogozin e il capo del Donetsk, Viitaly Khotsenko sono rimasti feriti.

L’ex vice del primo ministro russo e il capo del governo della Repubblica popolare del Donetsk sono rimasti feriti durante un raid a Kiev.

Raid a Kiev

Nelle scorse re c’è stato un raid ucraino in Donetsk e nel corso dell’assalto è rimasto ferito in maniera importante l’ex vicepremier russo Dmitrj Rogozin. La notizia è stata battuta pochi minuti fa ma da quanto si è appreso, il violento attacco ha colpito un ristorante.

Nel locale si stava tenendo una cena fra personalità di spicco del governo e infatti oltre a Rogozin è stato colpito anche il capo del governo del Donetsk, Viitaly Khotsenko, di fatto a capo della parte amministrativa della repubblica con i cosiddetti referendum burla voluti da Putin.

La stampa ha diffuso la notizia confermando che i due uomini politici si trovavano a cena nel locale, situato nella regione del Donbass, in occasione di una festa per Rogozin. Questo è stato completamente raso al suolo e c’erano corpi ovunque, mentre i feriti sono stati soccorsi sul posto e poi trasportati in ospedale.

Le conseguenze

Le agenzie di stampa non hanno riferito informazioni per capire cosa sia successo ma alcune fonti indipendenti hanno spiegato che a colpire la zona sarebbe stata una squadra da remoto APU, che avrebbe colpito l’hotel – ristorante approfittando dell’incontro per la festa per Rogozin, ex direttore generale di Roscosmos.

Ciò che hanno riferito le fonti è stato confermato anche in alcuni video in merito all’attacco, molto crudi, che in queste ore circolano sul web. Nelle immagini si vede devastazione ovunque, infatti il locale praticamente non esiste più e ovunque ci sono corpi maciullati a terra di cui però non è possibile stabilire con certezza l’identità visto lo stato in cui versano.

La ricostruzione

Come abbiamo detto non ci sono molte informazioni in merito a quanto accaduto poiché anche per motivi di sicurezza c’è abbastanza riservo sulle condizioni delle persone colpite dall’attentato.

Un ricostruzione sommaria è stata comunque fatta dalle fonti locali, le quali hanno affermato che l’attacco è avvenuto in un momento in cui il locale era pieno di persone. A un certo punto c’è stata l’incursione che però è avvenuta da remoto e quindi non si può attribuire per ora a nessuno in particolare.

L’attacco è stato eseguito con una scarica di missili che hanno raso al suolo la struttura nel Donbass e anche alcune che si trovavano nelle zone limitrofe e si pensa con certezza che il bersaglio fosse l’intero tavolo dove erano riuniti diversi politici ma ancora non si conoscono i partecipanti alla cena.

I due che sono rimasti gravemente feriti si trovano in ospedale e sembra che le loro condizioni siano molto gravi.