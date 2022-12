Napoli, 84 euro per 7 ore di parcheggio: accade al centro storico

Napoli: professionista ha ricevuto uno scontrino di 84 euro per 7 ore di parcheggio in un garage del centro storico.

Una professionista napoletana ha lasciato la propria auto in un parcheggio custodito del centro storico, per partecipare a una festa di matrimonio. Dopo i festeggiamenti, la signora è ritornata presso il garage presso il quale aveva lasciato la propria vettura, dove le è stato consegnato uno scontrino di 84 euro per sette ore di sosta.

Napoli, paga 84 euro di parcheggio per 7 ore di sosta

Una professionista napoletana ha lasciato la propria auto in un garage privato, situato al centro storico, per poi dirigersi a una festa di matrimonio che ha avuto luogo nella zona dei Decumani.

Al suo ritorno, l’amara scoperta: la donna, infatti, ha dovuto pagare 84 euro per sette ore di sosta. In sostanza, la tariffa stabilita era di 12 euro l’ora. Il garage in questione si trova in via Calata Trinità Maggiore, a pochi passi dalla zona a traffico limitato, secondo quanto riporta Repubblica Napoli.

I prezzi dei parcheggi privati a Napoli, in particolare nelle zone del centro storico ma anche del Vomero e di Via Chiaia, sono notevolmente aumentati negli ultimi tempi, soprattutto dopo la fine della pandemia di Coronavirus, dopo la quale sono incrementati notevolmente anche le tariffe degli affitti dei locali che, di conseguenza, hanno avuto un impatto sulle tariffe fornite al consumatore.

Parcheggi: tariffe dei privati e quelle comunali

Bisogna anche considerare il periodo natalizio, che fa arrivare tanti turisti in città e, pertanto, la richiesta di un posto auto, all’interno di un garage privato è sempre più elevata.

Nella zona di Via Chiaia, le tariffe sono inferiori a 12 euro l’ora, ma non certamente economiche e sicuramente non accessibili a tutte le tasche. Si stima, infatti, che un parcheggio in zona – solitamente centro della movida napoletana – può costare circa 5 euro all’ora.

Anche al Vomero la situazione è simile: si può arrivare a pagare, infatti, 4,50 all’ora per la propria sosta in un garage privato. Costi che, come vi anticipavamo, si ricollegano anche ai rincari degli affitti della zona collinare. Per i parcheggi comunali la tariffa è di circa 2 euro all’ora.

La crisi economica, dunque, ha avuto un forte impatto sulle tariffe dei parcheggi privati che hanno dovuto fare i conti con l’incremento degli affitti e la rimodulazione del listino offerto, poi, ai propri clienti.

Si spera, dunque, che – nei prossimi mesi – i prezzi delle soste in parcheggi privati possano essere calmierati e venire, dunque, incontro alle esigenze di ciascun cittadino.