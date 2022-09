Ucciso il rapper PnB Rock a Los Angeles: l’assassino è a piede libero

Una tragedia ha colpito il rapper PnB Rock, molto famoso negli USA: è stato ucciso da colpi d’arma da fuoco in un ristorante a Los Angeles. Ecco i dettagli dell’accaduto, ma l’assassino è a piede libero.

Lunedì pomeriggio, a soli 30 anni, il rapper americano PnB Rock è stato ucciso in una sparatoria a Los Angeles, mentre era con la fidanzata in un ristorante.

Lo riporta il Los Angeles Times, che informa sul grave episodio, rivelando che l’assassino è ancora a piede libero. Ecco le notizie che arrivano dagli USA.

PnB Rock ucciso da colpi di pistola: il rapper morto in un ristorante

Il rapper PnB Rock, artista di Philadelphia conosciuto grazie al singolo di successo intitolato “Selfish”, è stato ucciso in un ristorante a Los Angeles, dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco.

Il cantante si trovava con la fidanzata in un fast food della città californiana, quando un uomo armato si è avvicinato a lui, cercando di rapinarlo. Il rapper si è rifiutato e l’uomo ha cominciato a sparare, ammazzandolo.

Secondo il report della polizia di Los Angeles, rappresentata dall’ufficiale Kelly Muniz, l’assassino ha sparato diversi proiettili e pare che abbia raggiunto il rapper dopo aver visto una foto su Instagram, dove la fidanzata di PnB Rock aveva pubblicato una foto dove si riconosceva il ristorante.

Il colpevole della sparatoria è ancora a piede libero: dopo la tragica azione, infatti, è scappato da un’uscita laterale del locale, entrando in macchina e fuggendo a tutta velocità.

L’artista, che in realtà si chiamava Rakim Allen, è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Chi era PnB Rock, la sua carriera

PnB Rock, pseudonimo di Rakim Hasheem Allen, ha scalato la vetta delle classifiche musicale nel 2014, con il suo primo mixtape.

Da allora sono stati tanti i suoi successi, come i singoli “Fleek” e “Selfish”, dei quali ha venduto oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo. Ha collaborato, nonostante la sua giovane età, con tantissimi grandi rapper come Wiz Khalifa, Nicki Minaj e Swae Lee.

In particolare, due suoi album hanno avuto un successo straordinario: “Catch These Vibes” del 2017 e “TrapStar Turnt PopStar” del 2019, entrati subito nelle classifiche Billboard ai primi posti.

La sua morte è una notizia agghiacciante per tutto il mondo musicale internazionale, lascia anche una figlia di 2 anni Zuri, avuta con la fidanzata Stephanie Sibounheuang, e una bambina più grande Milan, avuta da una precedente relazione.