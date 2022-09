Il Commonwealth affronta un futuro incerto senza Elisabetta II

La voglia di Repubblica avanza tra le ex colonie ora Commonwealth in cui Carlo III agisce ancora come capo di stato. La morte della madre minaccia di alimentare il dibattito sul significato stesso del Commonwealth.

Prometteva di essere un’idilliaca visita reale, ma si è rivelata un incubo diplomatico. Il principe William e sua moglie Kate si sono recati nei Caraibi lo scorso marzo per rafforzare i legami della monarchia britannica con quegli stati del Commonwealth che stavano mantenendo le distanze dall’ex potere coloniale. È stato un fallimento.

Durante il regno di Elisabetta II, il Commonwealth crebbe da sette membri a 56

In Belize, sono stati costretti a cancellare una visita a una piantagione di cacao dopo che un gruppo di attivisti ha rifiutato di lasciarli sbarcare sulla loro terra per protestare contro le violazioni dei diritti nell’era coloniale. Più tardi, in Giamaica, la coppia è stata presa di mira dopo che la loro immagine è stata pubblicata mentre salutava una folla di bambini neri rannicchiati su un recinto di filo spinato.

Un giro nella jeep usata dalla regina nel 1962 finì per risvegliare i più oscuri fantasmi coloniali. Tutto scricchiolava in quel viaggio ai Caraibi in occasione del 70° giubileo della regina. Ma soprattutto è servito da termometro per uno stato d’animo percepito come agitato in alcuni territori del Commonwealth e in cui la morte della regina Elisabetta II rischia di alimentare il dibattito sul futuro del Commonwealth delle Nazioni.

Durante il regno di Elisabetta II, il Commonwealth crebbe da sette membri a 56. In totale, 2,5 miliardi di persone; vale a dire, più di un terzo della popolazione mondiale è sotto l’ombrello di un’organizzazione senza potere reale o sovranità condivisa, ma che funge da espressione istituzionale del complesso rapporto tra la Gran Bretagna e le sue ex colonie. Il re appare come capo di stato nella sua versione più formale in 14 di quei paesi, tra cui Canada, Australia, Belize, Giamaica, Nuova Zelanda o Papua Nuova Guinea.

Fino a 36 degli stati membri del Commonwealth sono repubbliche e il resto ha altri monarchi. La morte di Isabella II infonderà prevedibilmente un nuovo slancio al repubblicanesimo in alcuni di quei 14 paesi. Il primo ad alzare la voce dopo la morte della regina è stato il primo ministro di Antigua e Barbuda, Gaston Browne, che ha confermato l’intenzione di indire un referendum e ha ritenuto che dichiarare la repubblica “non sia un atto di ostilità […] è il passo finale per completare il cerchio dell’indipendenza, per assicurarci di essere una nazione veramente sovrana”, ha affermato lo scorso fine settimana.

Barbados si è già proclamata repubblica l’anno scorso, ottenendo l’indipendenza dalla corona britannica, mentre Giamaica, Antigua e Barbuda e Belize hanno in programma di indire referendum. La defunta regina curò con estrema pazienza i rapporti con i paesi del Commonwealth, ai quali dedicò un terzo dei suoi viaggi all’estero. Ma quella funzione che esercitava la regina non è ereditaria ed è stato solo nel 2018 quando i paesi del Commonwealth hanno deciso a Windsor che l’attuale re Carlo III avrebbe assunto la guida dell’organizzazione alla morte della regina.

“La morte della regina segna la rottura definitiva con la Gran Bretagna imperiale”

“La morte della regina segna la rottura definitiva con la Gran Bretagna imperiale”, titolava la rivista britannica New Statesman, alludendo alla nuova era che si sta aprendo nel Regno Unito e che necessariamente si riverbererà in quei paesi su cui un tempo agiva come imperiale potenza. Negli ultimi anni il carisma di Elisabetta II, anziana e gentile regina, aveva in qualche modo servito da sbarramento di contenimento per un malessere latente, ma ciò che è stato tollerato con lei potrebbe essere diverso con il nuovo re, perché il rispetto personale per la regina è non necessariamente ereditario.

I tempi sono diversi e anche le sensibilità. “L’ambiente sta cambiando”, afferma Philip Murphy, storico dell’Università di Londra ed ex direttore dell’Institute of Commonwealth Studies. “Il colonialismo è stato l’elefante nella stanza. C’è molta più consapevolezza sull’eredità della schiavitù e del colonialismo. C’è una nuova generazione di attivisti che parlano della brutalità del colonialismo e chiedono risarcimenti per la schiavitù nei Caraibi, e questo sta contribuendo a generare un clima favorevole per il movimento repubblicano”, avverte in una conversazione con questo giornale.

Così, ad esempio, quando le Barbados divennero una repubblica, allo stesso tempo decisero di rimanere parte del Commonwealth. Ma anche perché al di là del simbolico, il potere reale dell’organizzazione è limitato. “Il Commonwealth non ha un record impressionante di successi negli ultimi 30 anni. È una rete diplomatica marginale, utile soprattutto per i piccoli Paesi, ma che ha in parte perso la sua ragione d’essere“, afferma Murphy. Tuttavia, il potere dei simboli non è da sottovalutare.

L’identità e la lotta sotterranea che attraversa alcuni paesi del Commonwealth potrebbero aprire profonde crepe nell’organizzazione. Da qui lo sforzo consapevole fin dagli anni ’90 di proporsi come unione di valori comuni piuttosto che come una storia condivisa e di concentrarsi su temi come il cambiamento climatico o i diritti umani.

L’onda d’urto ha raggiunto anche l’Australia, dove la morte della regina ha contribuito al dibattito acquistando anche nuovo vigore. Il Primo ministro Albanese è stato costretto a difendere la giornata ufficiale di lutto e festa nazionale decretata nel suo Paese per la morte di Elisabetta II di fronte alle proteste di negozianti e operatori sanitari.