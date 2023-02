Twitter down, problemi di accesso al social network

Nuovi problemi sul social network Twitter, lanciato il nuovo aggiornamento per la realizzazione di post da 4 mila caratteri il social va in crash.

Sono migliaia gli utenti che non sono più riusciti ad accedere ai loro profili personali o account aziendale per più di un’ora, sono rimasti bloccati non solo gli accessi ma anche il servizio di messaggistica istantaneo e la possibilità di fare nuovi account sul social. Musk chiede di interrompere ogni operazione di aggiornamento per capire i problemi della piattaforma.

Di nuovi problemi su Twitter, in crash per più di un’ora

Da quando Elon Musk ha acquistato il social network Twitter sono tanti i cambiamenti che sono stati messi in atto, dal più recente ossia la svendita di tantissima oggettistica e prodotti per l’arredamento appartenenti all’azienda che si è svolta proprio il mese scorso al licenziamento massivo avvenuto nei mesi scorsi.

In questi giorni era previsto un nuovo aggiornamento della piattaforma che avrebbe permesso agli utenti di realizzare Tweet, i famosi “cinguettii”, più lunghi, si parla infatti di 4 mila caratteri.

Un aggiornamento che veniva richiesto da molto tempo e che molti utenti aspettavano, stanchi di doversi esprimere attraverso i pochi caratteri che il social consentiva di utilizzare.

Proprio il giorno in cui il social network ha dato via al test sull’utilizzo dei nuovi Tweet da 4 mila caratteri in pochissime ore sono stati segnalati più di 45 mila problemi da parte degli utenti. Il sito è andato in crash per più di un’ora impendendo agli utenti di accedere, inviare messaggi diretti e creare nuovi account.

Secondo quanto riportato da The Information, Elon Musk ha chiesto al team di professionisti della piattaforma di interrompere immediatamente ogni sviluppo e test che si sta eseguendo sulla piattaforma per poter risolvere prima i problemi che si sono verificati.

Il guasto potrebbe infatti essere collegato direttamente alle modifiche realizzate in questi giorni per permettere l’ampliamento dei caratteri presenti nei Tweet. Le modifiche attuate infatti sembra proprio che impediscano agli utenti di poter indirizzare le richieste alla destinazione desiderata.

Sono migliaia perciò gli utenti, sia con account privati che con account business, che non sono più riusciti ad entrare sulla piattaforma. Il blackout generale si è verificato intorno alle 17 ora statunitense, ossia le 23 in Italia.

Chiunque tentava di inviare un messaggio riceveva sullo schermo un messaggio di “allert” che indicava il raggiungimento del “limite massimo” una problematica piuttosto insolita per un social network.

In altri casi è invece comparsa la scritta “ci dispiace, non siamo in grado di inviare il tuo tweet”. Ora non ci resta che aspettare che le problematiche vengano risolte e vedere se il nuovo aggiornamento sarà utilizzato oppure rinviato a data da destinarsi.

Non sono i primi problemi di Twitter

Questo è solo l’ultimo dei problemi che ha manifestato la piattaforma da quando è stata acquistata da Elon Musk. Infatti nei scorsi mesi sono tanti i blackout che si sono verificati e i problemi tecnici che hanno coinvolto la piattaforma.

Secondo gli esperti le problematiche alla base di tutti questi problemi tecnici della piattaforma sono da ricondursi al taglio del personale eseguito nei mesi scorsi.

Il personale è stato infatti dimezzato e questo ha causato non poche difficoltà perché la mole di lavoro del social network è invece aumentata nel corso degli anni.

Molti ex dipendenti avevano segnalato che c’era la possibilità che il social diventasse vulnerabile non solo a causa del taglio del personale ma anche perché Musk per tagliare i costi aveva eliminato quasi del tutto il sistema di controllo sulla sicurezza della rete.