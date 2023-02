Anche i fiori che non fioriscono da anni riemergeranno: basta 1 cucchiaio in ogni pianta

By

Anche tu stai combattendo con il problema dei fiori che non riescono a sbocciare? Da oggi questo incubo finirà anche per te: ti basta un cucchiaio in ogni pianta per garantire una fioritura straordinaria.

Come avere una fioritura rapida e meravigliosa? Con questo ingrediente sbocceranno i fiori anche in inverno. Scopri il trucchetto utilizzato dagli esperti in floricoltura.

Come garantire alle piante una straordinaria fioritura

Assistere alla fioritura di una pianta non è una cosa semplicissima. Anche se dedichi cure e attenzioni ai tuoi piccoli gioiellini verdi, non è detto che potrai vedere tanti colorati fiorellini sbocciare sulla tua piantina. Se però il processo di fioritura si blocca, è perché stai sicuramente sbagliando qualcosa.

Queste sono le domande principali che devi porti: ho collocato la pianta in un ambiente idoneo? Quante volte al giorno o a settimana l’innaffio? Pratico la potatura se necessario? Se non sei un esperto pollice verde, potrai chiedere informazioni sicuramente a chi ne sa di più di te o informarti in rete.

Tantissime sono le nozioni e informazioni che puoi apprendere semplicemente navigando sul pc o cellulare. Internet infatti è un pozzo di scienza grazie al contributo di pollici verdi che aiutano i meno esperti a capire come curare una pianta.

Ma torniamo al Focus del nostro contributo. Se non sai come ottenere una rapida fioritura, continua a leggere l’articolo: ti sveliamo un metodo che ti consentirà di veder sbocciare i fiori anche in inverno.

L’ingrediente straordinario per far fiorire tutti i fiori

Assistere alla fioritura è uno spettacolo straordinario ma non è detto che tutte le piante possano farti questo dono. Se anche tu vuoi vedere sbocciare i fiorellini sul tuo piccolo gioiellino verde e in qualsiasi periodo dell’anno, continua a leggere.

Oggi ti sveliamo il segreto dei pollici verdi per avere una fioritura straordinaria. Con questo ingrediente, sarai in grado di far rivivere la tua pianta. Sai di che cosa hai bisogno? Di un prodotto che sicuramente avrai anche tu nella tua dispensa: stiamo parlando dei famosissimi semi di lino.

Li avrai senza dubbio acquistati o consumati anche tu più volte. Ottimi per realizzare ricette salutari e gustose, questi sono un toccasana anche per la tua pianta. Che cosa dovrei fare per realizzare un fertilizzante naturale che consentirà al tuo gioiellino verde di crescere sano, forte e rigoglioso e con tanti fiorellini?

Dovrai procurarti 1 cucchiaio abbondante di semi che farai tostare in padella per un paio di minuti. Essi, ricchi di azoto e oligoelementi importanti, oltre che di Vitamine del gruppo B1- B3 e B6, hanno delle proprietà straordinarie.

Dopo la tostatura, non dovrai fare altro che versare un cucchiaio di semi di lino nel terreno della tua pianta e ricoprirli con un altro po’ di terriccio per poi innaffiare il fiore. Vedrai che nel giro di pochissimo tempo, la tua pianta inizierà a cacciare nuovo fogliame e finalmente si realizzerà anche la attesissima nuova fioritura.

Vogliamo condividere con te però anche un altro trucchetto per realizzare un fertilizzante naturale che puoi alternare a questo con i semi di lino. Per realizzarlo hai bisogno semplicemente di bucce di arancia o in alternativa di quelle di limone.

Entrambe le bucce di questi agrumi sono ricche di Vitamina C e di oligoelementi nonché sostanze volatili che aiuteranno la tua pianta a crescere bene. Che cosa devi fare? Dovrai tritare la buccia di uno dei due agrumi e versarla all’interno di un litro di acqua a temperatura ambiente.

Lasciale in ammollo per 6 ore, dopodiché filtra la soluzione. Avrai creato in questo modo un fertilizzante naturale che dovrai spruzzare sulle foglie una volta ogni 15 giorni e con cui innaffiare il terreno sempre una volta ogni 20 giorni. I risultati sono garantiti.