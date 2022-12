I prezzi per la spesa e l’elettricità sono aumentati e la vita è diventata più costosa, ma nonna Caroline ha trovato la soluzione. La signora di 63 anni britannica di Cardiff, ogni anno si ritrovava a dover preparare il pranzo di Natale per tutti i suoi figli e nipoti. La donna infatti ha 5 figli e svariati nipotini che durante le feste si presentano a casa sua, ma quest’anno qualcosa è andata diversamente. Caroline infatti ha imposto una tariffa ai figli e ai nipoti che si sono presentati da lei per il pranzo di Natale.

Questa è la scelta di una signora di Cardiff, che ha deciso di imporre delle tariffe economiche per chiunque si fosse presentato quest’anno a casa sua per il pranzo di Natale. Tutto ciò è dettato dagli aumenti dei prezzi anche per fare una semplice spesa. La donna vedova ha solo uno stipendio ma ben 5 figli e diversi nipoti che per le festività si presentano alla sua porta.

Vediamo più da vicino questa vicenda un po’ bizzarra avvenuta proprio durante le feste di Natale a Cardiff.

La tariffa per il pranzo di Natale

Caroline Duddridge è una donna vedova di 63 anni di origine Britannica. La donna quest’anno dopo aver preparato l’ennesimo pranzo di Natale per tutta la sua famiglia ha deciso di imporre delle tariffe per poter pranzare nel suo salone.

“Perché il padrone di casa deve sostenere l’intero costo del pranzo?”, questa è la domanda che si è posta la donna, rispondendo con la scelta di imporre delle tariffe ben precise ai suoi figli e ai suoi nipoti, che anche quest’anno volevano passare il pranzo di Natale a casa di Caroline.

Quello di nonna Caroline è stato di certo un Natale in famiglia un pò diverso dal solito. Per combattere i rincari e sostenere il prezzo della spesa e dell’energia per poter preparare il pranzo a tutta la sua famiglia numerosa, la donna ha chiesto una tariffa.

I commenti alla sua scelta

Dopo l’intervista della donna alla BBC Radio 5 live, tanti sono stati i commenti sui social per la decisione di Caroline. C’è infatti chi è a favore della decisione presa per queste festività Di Natale, mentre c’è chi ritiene che la donna sia solo un po’ avara.

La donna di 63 anni vedova con un solo stipendio ha optato per questa scelta proprio per riuscire a ridurre i costi che ogni anno doveva sostenere durante le feste di Natale, per poter preparare il pranzo ai suoi figli e i suoi tanti nipoti.

Dopo aver provato diverse soluzioni, andate tutte non a buon fine, quest’anno si è deciso di imporre delle cifre economiche precise a tutti i figli e i nipoti. La donna infatti ha deciso di richiedere 15 sterline ai suoi due figli, che in euro corrisponderebbero circa. Ha poi deciso di ridurre la tariffa alle sue tre figlie, che attualmente lavorano part-time e ridurre notevolmente il prezzo per i suoi nipoti più piccoli.

In questo modo la donna, ha ricevuto la somma prima di fare la spesa, così da potersi organizzare risparmiando sui costi ma anche evitando lo spreco di cibo. La donna sottolinea come la sua scelta non sia dettata dalla voglia di ricavarne un profitto, ma solo per avere un po’ di aiuto con i costi che ogni anno si ritrovava a sostenere per il pranzo di Natale.