Tutte le novità in arrivo su WhatsApp per iOS, Android e Windows

WhatsApp continua ad aggiornarsi e introduce diverse novità per iOS, Android e Windows. Scopriamole insieme.

WhatsApp continua a potenziarsi costantemente su tutte le principali piattaforme, per fornire agli utenti funzionalità sempre più avanzate e una grafica d’interfaccia adatta ai vari sistemi operativi.

Sono emerse varie novità per iOS, Android e Windows, tutte incentrate sulla revisione dell’aspetto estetico dell’applicazione. In particolare, per quanto riguarda l’OS mobile di Google, è in arrivo una nuova barra superiore di colore bianco o nero che si adatterà alla modalità scura attivata o disattivata.

Su iOS, invece, sono stati introdotti molti miglioramenti estetici, mentre su Windows sono stati lanciati nuovi sticker di grandi dimensioni, in sostituzione di quelli precedenti.

WhatsApp continua ad aggiornarsi: arriva la barra superiore bianca o nera

Una delle prime novità dell’app di messaggistica istantanea riguarda la barra superiore di WhatsApp su Android, che si adegua maggiormente ai canoni grafici del Material Design 3 di Google, diventando completamente bianca o nera in base all’attivazione della modalità scura.

Tuttavia, questo miglioramento grafico non è ancora disponibile neanche per i beta tester, ma sarà presto introdotto in una delle prossime versioni dell’app.

La versione 2.23.13.16 di Android presenta la nuova barra superiore bianca, mentre la successiva 2.23.13.17 proporrà una barra superiore nera.

WhatsApp sta apportando, inoltre, nuove funzionalità all’app nativa per Windows attraverso il canale beta accessibile tramite Microsoft Store.

Adesivi di dimensioni più grandi

Oltre alla condivisione dello schermo e alla modifica dei messaggi, la versione 2.2324.00 introduce anche adesivi più grandi all’interno delle conversazioni.

Alcuni tester hanno già accesso a questa funzione utilizzando la versione 2.2323.1.0. È importante notare che gli utenti non potranno personalizzare le dimensioni degli adesivi una volta che questa novità diventerà disponibile sul canale stabile. La dimensione degli adesivi sarà fissata e sarà quella grande.

Le novità per iOS

La versione beta 23.13.0.71 di iOS è attualmente disponibile su TestFlight e presenta diverse novità che riguardano varie sezioni dell’app di WhatsApp.

Una delle principali modifiche introdotte in questa versione è la nuova interfaccia degli action sheet, ovvero il menu che appare nella parte inferiore della schermata e permette all’utente di effettuare una scelta tra le diverse opzioni disponibili.

In precedenza, WhatsApp utilizzava gli action sheet messi a disposizione dalle API di Apple, ma la nuova interfaccia mira a migliorare l’esperienza dell’utente con una grafica più accattivante e funzionale.

WhatsApp ha recentemente apportato importanti modifiche all’interfaccia dell’app con la beta precedente, denominata 23.13.0.70.

Queste modifiche includono l’introduzione di angoli arrotondati e margini ridotti attorno ai bordi, oltre ad un effetto traslucido per la barra delle schede e quella di navigazione.

Tra le novità presenti troviamo modifiche alle impostazioni, informazioni sui messaggi, tab chiamate e la lista dei contatti.

Inoltre, alcuni action menu sono stati convertiti in context menu su iOS 14. Al momento, la disponibilità di queste modifiche è limitata ad alcuni beta tester, ma nei prossimi giorni sarà estesa ad un pubblico più vasto.