Stava per partire alla guida di un bus con dei bambini di una scuola a bordo ma è stato, fortunatamente, scoperto dagli agenti della Polizia Locale di Ciampino. Ecco cosa ha insospettito gli agenti.

L’uomo, accanto al sedile di guida, aveva una bottiglia vuota di birra. I controlli della polizia prima della partenza, hanno permesso di evitare il peggio.

Ubriaco alla guida del bus

Era ubriaco e stava per mettersi al volante di un bus con dei bambini di una scuola primaria a bordo. Questo è quello che hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale di Ciampino, durante un controllo prima della partenza della gita dei piccoli alunni. L’autista aveva, accanto al sedile guida, una bottiglia di bitta vuota e questo, ha iniziato ad insospettire gli agenti stessi.

Successivamente sono iniziati i controlli più approfonditi e ne è venuto fuori che, l’autista stesso non era idoneo a guidare il mezzo anche perché aveva, da poco, anche assunto droghe. Gli agenti hanno iniziato a controllare il bus ed il ritrovamento della bottiglia semi vuota di birra non ha fatto altro che confermare i sospetti che si erano già resi visibili in precedenza.

Dal canto suo, l’autista ha cercato di evitare controlli ma è stato portato al comando dei vigili urbani dove è emerso, da ulteriori controlli ed esami, che l’uomo aveva assunto anche droga. Cosa che, nel caso si fosse messo alla guida nell’evidente stato di alterazione nel quale si trovava, avrebbe messo in serio pericolo l’incolumità quanto la vita dei piccoli passeggeri che aveva con sé all’interno del mezzo.

Al conducente del bus è stato effettuato il ritiro immediato della patente di guida e sarà deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di guida in stato di ebbrezza e alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Pericolo per i piccoli studenti a bordo

Per i piccoli passeggeri nessun pericolo, in quanto hanno immediatamente avuto la sostituzione con un altro autista ed hanno raggiunto la meta prefissata per la loro gita scolastica. Se non ci fossero stati i controlli dovuti, come si fa ogni volta che si parte per una gita, da parte degli agenti della locale polizia municipale, e l’uomo si fosse messa al volante, il pericolo sarebbe stato inevitabile.

I piccoli studenti dell’asilo, insieme al loro personale docente, sono stati, all’inizio bloccati per la partenza della loro gita, alla notizia che l’autista che li avrebbe accompagnati era ubriaco e drogato. Poi sono stati rassicurati e, con l’arrivo di un altro autista, sono saliti a bordo del mezzo e partiti per la loro gita.

All’autista, invece, è stata immediatamente ritirata la patente e sarà deferito all’autorità giudiziaria competente.