Tutte le donne di Silvio Berlusconi, da Carla Dall’Oglio a Marta Fascina

La morte di Silvio Berlusconi è la notizia del giorno, e ovviamente Mediaset ha cambiato la sua programmazione per dare spazio alle informazioni sulla sua scomparsa. Il Cavaliere (sebbene avesse rinunciato all’onorificenza nel 2014), è stato anche spesso accompagnato da donne bellissime, a partire da Carla Dell’Oglio, prima moglie e madre di Marina e Pier Silvio, per arrivare poi a Veronica Lario e Marta Fascina, quest’ultima rimasta al suo fianco per tutti gli ultimi giorni della sua vita, non allontanandosi un solo istante dal suo letto del San Raffaele.

Silvio Berlusconi morto, le donne più importanti della sua vita

Un imprenditore, ma se vogliamo anche un “tombeur de femmes”, Silvio Berlusconi, che fin dall’inizio della sua incredibile carriera si è sempre accompagnato a donne bellissime, a partire da Carla Elvira Dell’Oglio, sposata nel 1965, riservatissima, dalla quale ha avuto i due figli maggiori Marina e Pier Silvio, oggi rispettivamente presidente di Mondadori e di Mediaset, con la quale pare avesse mantenuto ottimi rapporti nonostante la separazione.

Una situazione stravoltasi a causa del colpo di fulmine di Berlusconi per Veronica Lario 15 anni più tardi, giovane attrice che gli fa perdere completamente la testa, vista per la prima volta durante una rappresentazione di Magnifico Cornuto al Teatro Manzoni. Vent’anni più giovane, l’artista lo colpisce ne profondo, al punto da fargli decidere di mettere fine al suo matrimonio per continuare la vita al suo fianco.

I due avranno assieme tre figli, Barbara, Eleonora e Luigi, sposandosi poi nel 1990, allargando quindi la famiglia del Cavaliere. Il rapporto tra i due, tuttavia, si fa sempre più complicato, a causa di una sempre più forte passione dell’imprenditore, che nel frattempo, nel 1994, ha fatto la sua “discesa in campo”, per le donne. Una situazione che porta alla rottura definitiva nel 2009, con Lario che chiede la separazione.

È il periodo in cui Berlusconi è travolto dallo scandalo delle Olgettine e di Ruby Rubacuori, fatto a quanto pare troppo grave per Lario. Al suo fianco, pochi anni dopo, dal 2011, una delle fondatrici di un fan club in suo onore, Francesca Pascale, conosciuta durante un comizio e che rimarrà accanto a lui fino al 2020, salvo poi lasciarlo con una buonuscita da 20 milioni di euro, sposandosi poi con Paola Turci.

Infine, dal marzo del 2020, Marta Fascina, 32 anni, collaboratrice dell’ufficio stampa di Milano e che da allora non lo ha mai lasciato solo per un istante, standogli al fianco anche nei momenti più difficili durante la lunga degenza di 45 giorni all’ospedale San Raffaele di Milano.