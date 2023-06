“Brusco ribaltone”, Giuliacci preoccupa gli italiani: quando arrivano 35 gradi

“Brusco ribaltone”, Giuliacci preoccupa gli italiani: ecco quando arriveranno 35 gradi secondo il meteorologo. Quello che c’è da sapere a tal proposito.

Ultimamente il tempo non si è mostrato assolutamente in linea con la stagione primaverile che sta per terminare. Il sopraggiungere dell’estate porterà dei cambiamenti positivi da questo punto di vista? A breve dovrebbe avvenire un mutamento climatico di una certa importanza, visto che dovrebbe portare ad un notevole incremento delle temperature. Ciò, però, potrebbe verificarsi solo in alcune zone italiane. Vediamo quali.

Ci troviamo in prossimità di una nuova estate che, sotto vari punti di vista, si mostra piuttosto anormale.

Una condizione anomala che ha condizionato in maniera negativa questi ultimi tempi, soprattutto in determinati punti dell’Italia.

In seguito a mesi basati sulla siccità, è giunto infatti un prolungato periodo caratterizzato dal forte maltempo che ha colpito violentemente il territorio italiano. Primariamente in zone duramente colpite, prime fra tutte quelle appartenenti alla regione Emilia Romagna, ma adesso i cittadini italiani cosa dovranno aspettarsi a livello climatico? In tanti si stanno chiedendo come saranno le prossime giornate e le settimane poste a fine mese.

Il colonnello Giuliacci è un volto molto conosciuto e apprezzato sullo schermo televisivo, ed è proprio lui che ha voluto illustrare ciò che riguarda le previsioni inerenti i prossimi 10/15 giorni.

Prima di tutto bisogna sottolineare che ormai l’Italia sta iniziando a lasciarsi alle spalle questo prolungato periodo di perturbazioni atmosferiche, per dare spazio a delle giornate improntate su un clima molto più favorevole.

Attenendoci infatti agli ultimi aggiornamenti meteo, questa fase singolare del tempo dovrebbe durare fino al 20 giugno.

Successivamente troverete nei dettagli quello che accadrà dopo questa data.

“Brusco ribaltone”, Giuliacci preoccupa: quando giungerà la temperatura infuocata

In base a quanto spiega il famoso meteorologo Mario Giuliacci, i modelli più recenti concordano nel confermare un copione che si basa su piogge e stati temporaleschi.

Questo stato del tempo si prospetta in modo particolare durante le ore pomeridiane. Una notizia anticipata dal colonnello riguarda una considerevole novità.

A quanto pare la fase piovosa prevista per questi giorni, sarà presto sostituita da un’altra fase che si baserà su un cambiamento climatico di una certa portata.

Infatti il maltempo in questo caso dovrebbe durare fino al 20 giugno, poi dopo questa data sulla nostra penisola dovrebbe finalmente affacciarsi l’Anticiclone Africano.

Pertanto attualmente gli italiani saranno ancora costretti a dover sopportare queste giornate di pioggia, che andranno a colpire più o meno tutte le regioni italiane.

Dalla prossima settimana, però, le temperature saranno quasi estive, in quanto le massime corrisponderanno a un minimo di 25 gradi a un massimo di 29°.

Ne consegue che chi non predilige il caldo, potrà rimanere ancora rilassato godendosi queste giornate.

Riflessioni conclusive

Detto ciò, l’estate vera e propria dovrebbe arrivare a fine giugno. Tra il 20 e il 25 giugno è previsto un vero e proprio ribaltone del tempo, che porterà l’arrivo dell’Anticiclone. Quest’ultimo inizierà ad avvolgere col suo calore le regioni meridionali, portando alte temperature e giornate piene di sole.

Col trascorrere dei giorni, farà pure terminare le piogge nelle zone settentrionali. Dunque si prospetta un periodo assai soleggiato e duraturo, per quanto concerne le temperature elevate.

Tutto questo se si pensa che, nel momento in cui arriva, l’Anticiclone non molla la presa con facilità.

Ne consegue che dovremo prepararci all’arrivo di un caldo molto pesante, che avverrà primariamente nelle isole maggiori e nelle regioni del Sud. Siete contenti? L’estate sta per arrivare finalmente.