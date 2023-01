Turista accoltellata a Termini, arrestato a Milano l’aggressore

E’ stato trovato a Milano il polacco di 25 anni Aleksander Mateusz Chomiak che il 31 dicembre aveva accoltellato una turista a Roma Termini.

Il ragazzo, senzatetto, è stato identificato nelle scorse ore da un vice brigadiere del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Milano che non si trovava in servizio. Subito bloccato e arrestato il 25enne che lo scorso 31 dicembre aveva accoltellato brutalmente una turista israeliana che stava facendo il biglietto.

Turista accoltellata, trovato a Milano il colpevole

Le forze dell’ordine hanno messo le mani sull’uomo colpevole dell’accoltellamento di Roma Termini del 31 dicembre. Si tratta di un senzatetto di origini polacche, Aleksander Mateusz Chomiak.

La sua identificazione è avvenuta tramite le immagini di video sorveglianza che hanno ripreso la scena dell’aggressione. La Polizia dunque – che nelle riprese era comparso vestito di scuro con un berretto nero e un sacchetto azzurro – ha potuto fornire l’identikit e nella giornata di oggi è arrivata la notizia della sua identificazione definitiva, ma non nella capitale; il ragazzo è stato fermato a Milano.

Come si vede dai video dell’accoltellamento, diffusi in queste ore tra social e media, il 25enne ha colpito la ragazza israeliana, turista in viaggio a Roma, per ben tre volte mentre questa stava tentando di acquistare un biglietto del treno. Con sé Aleksander Mateusz Chomiak portava all’interno della busta generi alimentari e il coltello – secondo quanto affermato dalla polizia si sarebbe mosso in bus.

Il 25enne che l’ha accoltellata, adesso in stato di arresto, pare frequenti la zona della stazione di Roma da qualche mese. Otto, secondo quanto riferito dalla polizia che ha tracciato i suoi spostamenti in giro per l’Italia tra Venezia, Livigno e Torino. Aleksander è nato a Grudziadz, in Polonia, e la famiglia non lo vede da tempo anche se la madre pare lo abbia più volte sentito al telefono.

La madre aveva addirittura lanciato un messaggio per ritrovarlo, affermando che trascorresse le notti sui treni e negli edifici abbandonati, e di giorno si aggirasse tra i McDonald’s e le stazioni ferroviarie per l’accesso a Internet h24. Inoltre la donna, che lo aveva sentito per l’ultima volta lo scorso 23 ottobre, pare avesse mandato anche un appello tramite una trasmissione televisiva polacca simile a Chi l’ha Visto.

Nella serata del 27 dicembre scorso era stato anche fermato dalla polizia per dei controlli di routine, e una volta mostrati i documenti è stato rilasciato. Da quel momento, come centinaia di altre parsone, si è aggirato intorno al piazzale, chiedendo denaro ai passanti e qualche sigaretta. Sempre durante lo stesso mese era invece stato ricoverato in ospedale per un mancamento avuto di colpo per strada.

Secondo quanto appreso nelle ultime ore, il ragazzo sarebbe scomparso dalla Polonia dopo essere stato denunciato – nei primi mesi del 2022 – per un furto d’auto.

Come sta la vittima: le condizioni di Abigail la turista 24enne

Si chiama Abigail la turista vittima dell’aggressione. La giovane, 24 anni coetanea del polacco, aveva intenzione di festeggiare il capodanno a Roma insieme a un’amica quando al sera di San Silvestro è stata violentemente accoltellata. Di spalle, davanti alla biglietteria automatica, l’aggressore come si vede dai vari video di sorveglianza ha sferrato tre colpi alla pancia, mentre la 24enne provava a difendersi e infine a mettersi in fuga.

Abigail è stata immediatamente soccorsa dai medici del Policlinico Umberto Primo, arrivati sul posto con un ambulanza. Una volta in ospedale le condizioni della giovane, inizialmente gravi, si sono stabilizzate e dopo il ricovero Chirurgia d’urgenza è stata dichiarata fuori pericolo definitivamente.

E’ stata la madre recentemente a rilasciare alcune dichiarazioni, dopo essere volata dall’Israele a Roma subito dopo aver appreso la notizia. La donna ha fatto sapere che la giovane sta bene, non è in pericolo di vita, ma che è ancora sotto choc. “Non vuole parlare e rivivere quei momenti” afferma la madre, che parla di un grande trauma: “Non vuole nemmeno la tv in camera”.